Baloncesto El Carramimbre busca volver a la senda del triunfo ante el poderoso Melilla Jugadores del Carramimbre Ciudad de Valladolid. / Gabriel Villamil El Ciudad de Valladolid viene de encadenar dos derrotas consecutivas V. BORDA Valladolid Lunes, 18 marzo 2019, 12:49

El Carramimbre Ciudad de Valladolid vuelve a jugar este martes (20:45 horas). Lo hará como local frente a uno de los equipos importantes de la LEB Oro, Melilla. Un escollo de nivel que obligará a las ardillas a echar mano de lo mejor de su arsenal para conseguir la decimoquinta victoria de la temporada después de cosechar dos derrotas de forma consecutiva.

Paco García, técnico del Carramimbre, advirtió de la situación por la que atraviesa el equipo. «Empezamos a ir un poquito con la luz de la reserva encendida. Ahora casi es más importante jugar que entrenar de lunes a viernes. A lo que todos aspiramos es a jugar lo mejor posible lo que resta de temporada y encontrar las victorias necesarias para llegar al 'play-off'», indicó.

Sobre el rival, el entrenador vallisoletano subrayó que viene de truncar una racha de siete victorias consecutivas tras perder la última jornada ante Leyma Coruña. «No es normal que un equipo como Melilla se vaya con cuatro triples anotados y un marcador tan bajo como hizo con Coruña, un conjunto que no destaca por su férrea defensa. Tuvo un tanteo bajo y así se le puede ganar. El objetivo es repetir lo que hizo el equipo coruñés. Hay que intentar que no haya puntos fáciles, ya que por ahí pasan nuestras opciones. Como dije en la previa de Ourense, el objetivo es competir, competir y competir. Ahí tienes las opciones de triunfo. Venimos de dos derrotas consecutivas ante Palencia y Ourense en las que al equipo se le ha escapado la victoria en el último minuto. Más no puedo pedir a este equipo», señaló.

García destacó el peso en el juego del conjunto norteafricano de su base. «Dependen mucho de la dirección de Franch. Les pasa como a nosotros con Alvarado. Franch les aporta mucho. El otro día notó la ausencia de Urtasun, muy importante porque promedia 14 puntos por encuentro. Tienen muchos puntos en sus manos. Agada genera mucho en el uno contra uno y en el poste bajo. Gilling igual, pues es un 'tres' grande con tiro exterior y que puede actuar cerca del aro. Luego está la barbaridad que acumula en el juego interior, donde Felipe Dos Anjos y Balaban son dos 'cincos' de un nivel exagerado. Ahora que Chuku atraviesa problemas físicos, Vucetic está jugando a un nivel sensacional. Luego está Zyle, un 'cuatro y medio' con tanta calidad y baloncesto en sus manos que el año pasado nos ganó él solo aquí el partido con Palma. Se trata de un plantillón, de un equipo que seguro va a estar arriba», resaltó.

Sobre la actuación de Bradley Hayes en el partido en Orense, el técnico carmesí manifestó que la descalificación del pívot americano fue «tan injustificable como justa. Es un jugador que decide salirse del partido y dejar al equipo de la manera en el que lo deja, qué le vamos a hacer. No quiero hacer leña de un árbol que está caído hace mucho tiempo. De aquí al final, será bienvenido en lo que nos pueda ayudar. Lo del otro día puede ser fruto de la frustración, pero no es justificable. Ni el club ni el equipo lo podemos permitir. Ante Melilla, si el chico quiere, nos ayudará. Si no quiere, estará en el banquillo. En ningún caso vamos a jugar con cuatro. Si no sale él, saldrá otro que seguro lo hará bien».