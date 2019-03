Baloncesto El Carramimbre afronta otro partido clave en su lucha por el 'play-off' El Carramimbre, durante uno de sus últimos partidos. / Alberto Mingueza Recibe este viernes (20:45 horas) la visita del Real Canoe, equipo que le derrotó con comodidad en la primera vuelta V. BORDA Valladolid Jueves, 28 marzo 2019, 12:44

El Carramimbre Ciudad de Valladolid buscará este viernes (20:45 horas) en Pisuerga la decimosexta victoria del curso frente al ZTE Real Canoe y dar otro pasito más hacia el 'play-off'. Las ardillas también quieren sacarse la espinita del partido de la primera vuelta en la cancha de Pez Volador, donde fueron superados desde el minuto uno por el cuadro madrileño. Después del triunfo en una pista tan complicada como la de Granada, el conjunto carmesí quiere enganchar victorias que le lleven hacia el objetivo de repetir en la fase de ascenso.

Paco García, técnico del Carramimbre Ciudad de Valladolid, reconoció que «en los 36 partidos que llevamos entre liga y pretemporada solo ha habido un equipo que nos ha ganado con claridad meridiana, desde el minuto uno al cuarenta, que es el Canoe».

«Fue un partido en el que no nos salió nada desde el inicio hasta el final, en el que no apareció ningún jugador ni el entrenador. Desastre total. Por eso el resultado final. Perdimos de 19 puntos, que no fue un mal resultado tal y como se desarrolló el encuentro», recordó García.

El entrenador vallisoletano explicó que el equipo que dirige Miguel Ángel Aranzábal ha cambiado tres jugadores respecto a la primera vuelta. «Han fichado mucho músculo y muchos centímetros. Ha llegado Edwards, al alero que el año pasado militó en Araberri, el pívot James, un 2.10 sólido, y la cesión de Kabasele por parte del Breogán. Esto les da centímetros y músculo, que era lo que podían adolecer en la primera vuelta», dijo.

«Pueden dar la idea de que han sido un equipo fuerte en su casa», prosiguió. «Pero ha conseguido tres victorias fuera que le pueden garantizar la permanencia. Ganó en Araberri y Prat, y dieron la sorpresa en Palencia».

Paco García analizó el plantel del Canoe: «No tiene nada mala plantilla. Cuenta con dos buenos bases como De la Rúa y Adrián Fuentes. En el perímetro están Ander Martínez, Jugovic, que en la primera vuelta nos hizo cuatro triples, o Lobo, que hacen los puntos desde la línea de tres. La llegada de Edwards les da ese 'tres' físico que antes no tenían. Luego está Tyson Pérez, que brilla en muchas facetas del juego como anotación, tiro o rebotes por su polivalencia y su capacidad para jugar de fuera hacia dentro. Sale de una lesión y ha reaparecido la jornada pasada. A Tyson Pérez y Chema Gil, en la pintura es donde más justos podían ir, se han unido ahora James y Kabasele, que junto a Mendía componen el juego interior»

El técnico de las ardillas hizo hincapié en que se trata de un rival «peligroso por su forma de jugar. Es verdad que fuera de casa han caído con relativa facilidad, pero han sacado partidos lejos de su cancha como el de Palencia que es digno de ensalzar».

Preguntado si el triunfo en Granada había servido de repostaje para el equipo después de que el técnico señalase que el equipo estaba fundido en el pospartido ante Melilla, Paco García manifestó que en ningún momento de aquella rueda de prensa dijo que el equipo iba a bajar los brazos ni que la temporada estaba acabada. «Lo que señalé es que la plantilla estaba muy cansada. Hoy mismo vamos a realizar el entrenamiento número 210 en pista y eso se nota. Veo al equipo cansado física y mentalmente. Quiero lanzar el mensaje de que estamos tocados, pero en absoluto hundidos. A partir del día siguiente del encuentro con Melilla, si no hemos repetido mil veces la palabra ganar no la hemos dicho ninguna. Nosotros no tenemos la frescura de otros equipos de aquí al final. Por eso tengo que ir rescatando jugadores. Quizá haya que jugar con menos rotaciones para intentar estar más juntos, con menos despistes en el que juego de los que estábamos teniendo. Creo que la victoria de Granada nos va a dar gasolina. Espero que este repostaje nos sirva para ganar a Canoe y afrontar bien la semana que viene, que va a ser larguísima hasta el encuentro del domingo contra el Barcelona», señaló.