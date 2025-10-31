El UEMC vuelve a Pisuerga con la amenaza de la Cultural... y de las goteras

El UEMC afronta la quinta jornada del curso con dos rivales en el horizonte. Uno, seguro, visitará Pisuerga para plantearle todo tipo de trampas y ... dificultades en lo deportivo. Y el segundo, más que probable, amenaza con aguar la fiesta del derbi y sonrojar una vez más a los aficionados que acudan al pabellón. La previsión meteorológica no deja dudas al respecto, con un 100% de lluvias hasta las 18:00 horas y un 70% hasta la medianoche, por lo que parece claro que el tiempo volverá a poner a prueba la fiabilidad de la cubierta del polideportivo Pisuerga a la espera de que se pongan encima de la mesa soluciones por parte del ayuntamiento. «El Ayuntamiento no nos ha dicho nada de este tema. En el frontón sí está previsto que se repare antes de que finalice el año, porque la cancha se está estropeando, pero en la pista central seguimos como hasta ahora», ha comentado en la mañana de este viernes Saúl Hernández, directivo del club que se ha mostrado taxativo sobre las medidas que se tomarán. «¿Qué vamos a hacer? Los trapos de los chicos», ha apuntado, confirmando que hasta la fecha no se han recibido informes desfavorables por parte de la Federación Española ni las goteras se han reflejado en el acta de ningún partido. «Los árbitros conocen el polideportivo y la instalación, y si es un día lluvioso sí que se les avisa», ha comentado.

En el plano deportivo, David Barrio volverá a modificar la hoja de ruta por la baja de Fares Ochi, lesionado al menos durante los próximos dos meses. Sin el pívot tunecino ante el que fuera su equipo el curso pasado, el partido ante la Cultural y Deportiva Leonesa pone a prueba una vez más la capacidad de adaptación del UEMC, ahora con una rotación menos en su juego interior. El rival, muy irregular hasta la fecha, ya ganó al conjunto vallisoletano en pretemporada en Copa España. «Espero que no se parezca a aquel partido. Somos un equipo bastante mejor que aquel, allí hacemos una buena primera parte y en la segunda nos caímos. Ellos también son mejores, van a jugar muy físico y van a ir agresivos al rebote. Tenemos mucho respeto por ellos», ha asegurado en la previa.

La Cultural y Deportiva Leonesa se presenta en Valladolid con un balance de una victoria y tres derrotas, cayendo en la pista del colista (Valle de Egüés) en la última jornada (92-90). Los de Luis Castillo, capaces de ganar en una pista tan complicada como la de Cáceres (57-79), no han ganado aún como locales (82-92 en su estreno con Córdoba, y 73-90 con Toledo).

El UEMC, por su parte, llega a esta jornada invicto tras su brillante triunfo en Morón. «Siempre espero y confio mucho en el equipo. Particularmente no había ganado con un triple y adicional, y pasó. Yo pienso en ganar todos los partidos, y actualmente es algo excepcional con toda esta problemática que ha habido, y además jugando bien. Ahora mismo somos el mejor ataque del Grupo Oeste, y el equipo que con más ritmo de juego pese a estar con pocos efectivos», ha apuntado en la previa Barrio.

Acuerdo renovado con Synergia

El UEMC y Synergia Centro Médico han renovado el acuerdo de colaboración firmado hace tres años. «Somos un centro médico centrado mucho en el ejercicio, lo que más pautamos. Intentamos colaborar con todos aquellos clubes que nos lo piden. Ya es el tercer año que colaboramos con el baloncesto, y nuestro trabajo aquí es aportar un fisioterapeuta y un médico al primer equipo, y luego una asesoría traumatológica con el equipo de traumatólogos de Synergia para cualquier problema que pueda surgir con los jugadores. Por desgracia, no podemos hablar de servicios médicos porque la logística no lo permite. Sabemos que los recursos son limitados, e intentamos que el manejo de la prevención y el tratamiento de las lesiones podamos llevarlo de la mejor manera», ha señalado en la presentación Javier Nistal.