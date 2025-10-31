El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

David Barrio, en el banquillo, estará pendiente una vez más de las goteras de Pisuerga.
CB Ciudad de Valladolid

El UEMC vuelve a Pisuerga con la amenaza de la Cultural... y de las goteras

Afronta un nuevo derbi autonómico con la baja de Fares Ochi y el foco puesto en la cubierta del polideportivo

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:57

El UEMC afronta la quinta jornada del curso con dos rivales en el horizonte. Uno, seguro, visitará Pisuerga para plantearle todo tipo de trampas y ... dificultades en lo deportivo. Y el segundo, más que probable, amenaza con aguar la fiesta del derbi y sonrojar una vez más a los aficionados que acudan al pabellón. La previsión meteorológica no deja dudas al respecto, con un 100% de lluvias hasta las 18:00 horas y un 70% hasta la medianoche, por lo que parece claro que el tiempo volverá a poner a prueba la fiabilidad de la cubierta del polideportivo Pisuerga a la espera de que se pongan encima de la mesa soluciones por parte del ayuntamiento. «El Ayuntamiento no nos ha dicho nada de este tema. En el frontón sí está previsto que se repare antes de que finalice el año, porque la cancha se está estropeando, pero en la pista central seguimos como hasta ahora», ha comentado en la mañana de este viernes Saúl Hernández, directivo del club que se ha mostrado taxativo sobre las medidas que se tomarán. «¿Qué vamos a hacer? Los trapos de los chicos», ha apuntado, confirmando que hasta la fecha no se han recibido informes desfavorables por parte de la Federación Española ni las goteras se han reflejado en el acta de ningún partido. «Los árbitros conocen el polideportivo y la instalación, y si es un día lluvioso sí que se les avisa», ha comentado.

