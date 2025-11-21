El UEMC enfila en Logroño su tercer partido consecutivo lejos de Pisuerga

Luis Miguel de Pablos Valladolid Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:47 Comenta Compartir

El UEMC vuelve a coger carretera este fin de semana para afrontar su tercer partido consecutivo lejos de Pisuerga. Ganó en Gijón (74-88), recibió un severo correctivo en Ponferrada (89-67), y ahora viaja hasta Logroño (domingo, 12:00 horas) para medirse al Clavijo en una semana convulsa para los riojanos por el cese de su técnico, Ricardo Uriz. Con un balance de 2 victorias y 5 derrotas (10º clasificado), el club vinculado esta temporada a Baskonia deja el equipo en manos del hasta ahora ayudante, Aitor Martínez.

El partido ante el CB Ciudad de Valladolid, por lo tanto, se disputará condicionado por este cambio de paso. «Es un partido trampa porque no sabes a que te vas a enfrentar. El cese de Ricardo [Uriz] se sabe el martes por la mañana y lo coge el ayudante, con lo cual mucho tiempo para cambiar cosas no tiene. Vienen de dinámica negativa, pero es un equipo con mucho talento, tanto los jugadores propios como los vinculados de Baskonia. Ajustarán alguna cosa pero no espero algo muy diferente de lo que venían trabajando», admite David Barrio, que en esta jornada podrá contar ya en pista con Pau Carreño.

El equipo vallisoletano vienen de encajar la primera derrota del curso en liga, un dato que no ha cambiado la rutina semanal según reconoce su técnico. «Esto es parte de la competición. Somos conscientes de que antes o después iba a llegar la derrota. Tuvimos malas sensaciones en la segunda parte en Ponferrada y hemos visto errores, como siempre hacemos por otra parte. Hay que dar muchísima normalidad, sobre todo con el grupo de jóvenes que tenemos. Ni por ganar cinco seguidos esto era una fiesta, y ahora que hemos perdido hay que darle normalidad dentro de un balance de 5-1 que es bueno», comenta, consciente del alambre en el que se movía su equipo en las últimas semanas. «Teníamos miedo a que nos pasara porque estábamos estirando demasiado el chicle. El nivel de trabajo es excelente, pero dentro de las condiciones que teníamos. Ponferrada es un equipo más físico y sabía lo que tenía que hacer», apunta Barrio, en relación a los problemas interiores debido a la baja de Ochi. «Debemos buscar un equilibrio porque, y se vio el otro día, cuando se nos agota la batería,… Está claro que es un riesgo tener una plantilla corta, y hasta que vuelva Fares estaremos justos».

Al técnico del UEMC se le ha preguntado por la aportación de los dos vallisoletanos, Juan García-Abril y Pablo Martín. «La temporada de Pablo es bastante consistente, aunque puede darnos más, y con Juangar necesitamos que se quite ese peso. Lo hemos hablado con él, su trabajo de capitán esta siendo excelente, pero creo que le está pesando en el campo. Creo que es un tema mental, aunque también le estamos volviendo un poco loco porque juega en una posición que no es la misma que entrena», apunta Barrio.

Por último, ha reconocido el preparador vallisoletano que Fares Ochi podrá jugar el aplazado ante la Cultural y Deportiva Leonesa que se juega el 17 de diciembre al haberle inscrito en acta en la fecha de la suspensión.