El UEMC cae ante la lluvia de triples del Caja 87

La superioridad física del equipo sevillano, unida a su acierto exterior, decantan un partido que los vallisoletanos pelearon hasta el final

José Anselmo Moreno

Sábado, 6 de diciembre 2025, 21:24

El UEMC volvió a jugar de anfitrión. Ya era hora, un poco más y, como el turrón, hubiera vuelto a casa por Navidad a consecuencia ... del «destierro» impuesto por el agua y las goteras. Fue el Caja 87 el que se llevó precisamente «el gato al agua» en una batalla desigual porque su poderío físico, unido a su acierto desde el perímetro, convirtió en improductivos todos los arreones locales.

