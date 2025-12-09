El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Edu Arqués y Pablo Marín levantan a Juangar en el último encuentro ante el Caja 87. Iván Tomé
CB Ciudd de Valladolid

El UEMC busca levantarse de la última derrota en la peor pista posible

Los de Barrio visitan al líder de la Conferencia Oeste, Coto Córdoba, que solo ha perdido un partido, el último

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:58

Comenta

No hay respiro en este esprint final de año para el UEMC, que juega cuatro partidos en los próximos diez días y acercarse al final de la primera vuelta con la sensación de no haber visto aún todo su potencial. Apenas 72 horas después de perder su condición de invicto en Pisuerga, el equipo de Barrio -de nuevo con las bajas de Pau Carreño y Fares Ochi- visita Córdoba (miércoles, 20:45 horas) con el reto de levantarse y comprimir todavía más la clasificación.

No es un reto cualquiera, ya que se mide a un líder sólido que hasta la fecha solo ha perdido un partido, el último en cancha del Clavijo (70-55). En el retrovisor ha dejado el conjunto andaluz victorias de prestigio, caso de las cosechadas en León (82-92), Ponferrada (75-83), Sevilla ante Caja 87 (59-71), Morón (75-95) y ante el Biele de Azpeitia (74-76).

«Es una semana muy complicada por el tema de los descansos, por el tema del viaje, pero el equipo con muchas ganas. Llegamos un poquito dolidos por el hecho de perder en casa, y con ganas de arreglarlo cuanto antes. Lo bueno de este maratón de partidos es que no da tiempo para pensar ni lamerse las heridas», apunta el técnico vallisoletano, que ve similitudes entre el Córdoba y el Caja 87, último rival.

«Su primera oleada de contraataques es muy efectiva, pero si no, les gusta jugar 5 contra 5. Nosotros seguimos siendo uno de los equipos con más ritmo o el equipo con más ritmo de la competición de juego, y tenemos que acelerarlo sin irnos al número de pérdidas que estamos teniendo en los últimos partidos, que nos está lastrando», señala, consciente del déficit que tiene su equipo en el rebote por la baja de Ochi. «Tenemos que jugar en transición y hacerles sufrir en esos primeros metros, en esos primeros segundos, para tener opciones».

Del Córdoba destaca, «de los equipos más potentes presupuesta y deportivamente», destaca su equilibrio. «Es un roster muy equilibrado, muy bien dirigido por Gonzalo [Rodríguez] y que hasta el momento estaba siendo absolutamente intratable, ganando y además muy solvente», añade, admitiendo que el objetivo no es otro que volver con la victoria. «Si queremos estar donde queremos estar, si queremos estar luchando por las primeras posiciones, tenemos que intentar ganar a este tipo de equipos, vamos a buscar la victoria sí o sí», concluye Barrio.

