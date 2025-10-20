El UEMC aparca la liga para afrontar un «reto mayúsculo» ante Estudiantes

Luis Miguel de Pablos Valladolid Lunes, 20 de octubre 2025, 11:59 Comenta Compartir

El CB Ciudad de Valladolid aparca por unas horas la liga, y su trayectoria inmaculada, para retomar su participación en la Copa España con un partido atractivo como es la visita del Estudiantes a Pisuerga (martes, desde las 20:00 horas). Se trata de la eliminatoria de dieciseisavos de final a partido único contra un rival en plena forma como es el colegial, sin derrotas hasta la fecha en Primera FEB tras cuatro jornadas.

«Es todo un reto, un partido difícil ante la que para mi es una de las dos mejores plantillas de Primera FEB, junto a Obradoiro, que está invicto y cuyo único objetivo es ascender. Analizando el partido con el staff para ver por dónde se les puede hacer daño, te das cuenta de que tiene jugadores de elite y garantías en todas las posiciones, que está muy bien entrenado y que juega a un nivel altísimo. Tenemos la ilusión de ver jugar a Estudiantes en Pisuerga, aunque es verdad que nos gustaría verlo en la liga y no en la Copa», ha asegurado David Barrio en la previa, consciente de la ilusión que despertó el sorteo en su vestuario. «Los chicos tienen una ilusión brutal. Además, la Copa es atractiva con este formato y la afición está viniendo y va a apoyar, seguro», apunta.

El técnico del UEMC, con problemas en la rotación en este arranque de curso, dosificará a su plantilla, teniendo en cuenta que tanto Pau Isern como Taiwo regresaron en la última jornada tras pasar por problemas físicos. «Intentaremos no volvernos locos, ajustar minutajes como venimos haciendo, y saber que el sábado tenemos un partido difícil ante uno de los mejores de la liga, como es Morón. Vamos líderes e invictos, pero tampoco vamos a tirar el partido. En el caso de Pau vamos a ver como responder ante el esfuerzo del otro día y hasta donde nos puede ayudar. Juangar está entre algodones por un problema que arrastra y tendremos un control de minutos con él», señala Barrio, que considera la eliminatoria «un reto mayúsculo».

Del rival espera su mejor versión pese a haber jugado el domingo. «Tiene al mejor base de la categoría como es Granger, dos de los mejores pivots como Nwogbo y Juanpi Vaulet,... La Copa tiene este año un premio económico [50.000 euros] además del clasificatorio y no la van a tirar. Jugaron ayer y vienen con muy poca recuperación e imagino que tratarán de rotar», apunta.

Dirigido por Toni Ten en su nuevo intento por dar con la tecla para recuperar su espacio en la Liga ACB, el Estudiantes ha ganado hasta la fecha todos sus partidos: 87-101 en Oviedo, 93-88 a Guipúzcoa, 70-82 en Melilla y 88-82 a Alicante este fin de semana.