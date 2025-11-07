El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edu Arqués posa en el frontón del polideportivo Pisuerga. Carlos Espeso
Baloncesto - Segunda FEB

Edy Arqués: «Cuando salió la opción de Valladolid, no lo dudé dos veces»

El interior firma hasta final de temporada y estará disponible para jugar este domingo en Gijón

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:03

Comenta

Edu Arqués está disponible para debutar este domingo en Gijón. El nuevo ala-pívot del UEMC Valladolid ha certificado sus «ganas» de sumar al nuevo proyecto morado desde el primer minuto.

«Cuando salió la opción de Valladolid, la verdad es que no lo dudé dos veces, creo que es una oportunidad para cualquier jugador fichar por un club tan histórico como este y representar una ciudad de tanto deporte como el que hay aquí», ha comenzado señalando, aunque ha incidido en la presencia de David Barrio: «Obviamente para mí ha sido clave que David esté al frente de esto, una persona con la cual tengo muchísima confianza, con la que compartí el año pasado la temporada en Ibiza, donde hicimos una temporada histórica y batimos todos los récords. Sé cómo trabaja, sé lo profesional que es, sé lo importante que es para él el día a día, y para mí ha sido clave el hecho de poder venir aquí».

Con un contrato hasta el final de la temporada, llevaba unas semanas parado tras iniciar el curso con el Spanish Basketball Academy: «Estos 20 días que he estado fuera de competición espero que no me pase mucha factura, pero la verdad es que estoy con muchas ganas y la idea es ya jugar el domingo».

Ha visto ya los partidos de su nuevo equipo y cree que «funciona perfectamente. Intentaré aportar mi granito de arena, ayudar en todo lo que pueda para que el equipo vaya mejor, si puede, y conseguir todos los éxitos posibles».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un hombre al caer desde un séptimo piso en Huerta del Rey
  2. 2 Rompe el retrovisor y raya el coche a la conductora que le «quitó» el aparcamiento en Valladolid
  3. 3

    Hallan el cadáver de un hombre de 66 años en una vivienda de Puente Duero
  4. 4

    Un súper en María de Molina dará servicio a la franja del casco histórico de Valladolid con menos oferta
  5. 5 La boda del padre de Lamine Yamal con una joven de 23 años genera una lluvia de comentarios
  6. 6 Roba 600 euros en prendas en Rio Shopping y los oculta en su carrito de bebé
  7. 7

    Eurostars luce ya su marca en la calle Constitución
  8. 8

    Otro arco de luces de Navidad, el tercero en 48 horas, cae sobre la calzada y alcanza a un peatón en López Gómez
  9. 9 ¿Qué día se encienden las luces de Navidad en Valladolid? El gran encendido y cómo ha cambiado en los últimos años
  10. 10 Valladolid, en el ambicioso plan europeo de alta velocidad: a París en cinco horas y a Lisboa en cuatro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Edy Arqués: «Cuando salió la opción de Valladolid, no lo dudé dos veces»

Edy Arqués: «Cuando salió la opción de Valladolid, no lo dudé dos veces»