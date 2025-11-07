Edy Arqués: «Cuando salió la opción de Valladolid, no lo dudé dos veces»

Juan J. López Valladolid Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:03 | Actualizado 22:08h. Comenta Compartir

Edu Arqués está disponible para debutar este domingo en Gijón. El nuevo ala-pívot del UEMC Valladolid ha certificado sus «ganas» de sumar al nuevo proyecto morado desde el primer minuto.

«Cuando salió la opción de Valladolid, la verdad es que no lo dudé dos veces, creo que es una oportunidad para cualquier jugador fichar por un club tan histórico como este y representar una ciudad de tanto deporte como el que hay aquí», ha comenzado señalando, aunque ha incidido en la presencia de David Barrio: «Obviamente para mí ha sido clave que David esté al frente de esto, una persona con la cual tengo muchísima confianza, con la que compartí el año pasado la temporada en Ibiza, donde hicimos una temporada histórica y batimos todos los récords. Sé cómo trabaja, sé lo profesional que es, sé lo importante que es para él el día a día, y para mí ha sido clave el hecho de poder venir aquí».

Con un contrato hasta el final de la temporada, llevaba unas semanas parado tras iniciar el curso con el Spanish Basketball Academy: «Estos 20 días que he estado fuera de competición espero que no me pase mucha factura, pero la verdad es que estoy con muchas ganas y la idea es ya jugar el domingo».

Ha visto ya los partidos de su nuevo equipo y cree que «funciona perfectamente. Intentaré aportar mi granito de arena, ayudar en todo lo que pueda para que el equipo vaya mejor, si puede, y conseguir todos los éxitos posibles».

