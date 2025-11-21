El Ayuntamiento de Valladolid saca a licitación la remodelación de la cubierta del pabellón Pisuerga El presupuesto base asciende a un millón de euros, y el plazo de ejecución será de 16 semanas

Estado de la cubierta del polideportivo Pisuerga, poco antes de la intervención de esta semana.

El Norte Valladolid Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:03

El Consejo Rector de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) ha dado luz verde en la mañana de este viernes al inicio de la licitación de las obras de remodelación de las cubiertas de polideportivo Pisuerga, que acabarán con el problema estructural que ha padecido esta instalación desde su construcción, hace ahora 40 años.

El objeto de este contrato tiene que ver con la sustitución de la cubierta «por los problemas de estanqueidad» que padece en la actualidad, y que con la persistencia de filtraciones «podrían afectar a elementos estructurales o de cerramiento que incrementarían el coste futuro de reparación«, aseguran desde el consistorio.

Esta intervención se llevará a cabo en un total de sobre 6.889 metros cuadrados, apuntan, y consistirá en una sobrecubierta con paneles tipo sándwich. La actuación se enmarca en las competencias municipales de mantenimiento y equipamientos públicos y el presupuesto base de licitación asciende a 1.073.555 euros (IVA incluido). El plazo de ejecución es de 16 semanas.

La concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, ha señalado que el equipo de Gobierno da «un paso definitivo para solventar un problema histórico», con una actuación que «es absolutamente prioritaria para el ayuntamiento», sin perder de vista, apuntan, otros problemas como la remodelación de las cubiertas del polideportivo de Canterac.

Se apunta desde el ayuntamiento que el 21 de febrero de 2025 se emitió un informe técnico que concluyó la necesidad de sustituir la cubierta al completo, «al no caber ya más reparaciones puntuales sobre la existente».

Ampliar Imagen de la reunión mantenida en el ayuntamiento.

Respuesta de la oposición

El Grupo Municipal Socialista, por su parte, ha votado a favor de este expediente de contratación. Este respaldo se produce después de expresar en el seno del consejo las dudas y contradicciones que el expediente suscita y que han provocado la solicitud de explicaciones. En primer lugar, exponen desde el PSOE, el proyecto original entregado en octubre al ayuntamiento «recogía la instalación de placas solares fotovoltaicas que generarían un ahorro de más de treinta millones de euros a lo largo de su vida útil», según el estudio técnico que dicho proyecto contenía.

Sin embargo, el proyecto que ahora contempla el expediente de contratación elimina dichas placas solares fotovoltaicas «simplemente por cicatería y falta de visión a medio y largo plazo», denuncia el concejal socialista Juan Carlos Hernández.