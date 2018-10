El TAU Castellò prueba el potencial del Chocolates Trapa Urko intenta progresar en el partido disputado contra el Barça B. / Marta Moras Los palentinos buscan su cuarta victoria consecutiva ÁLVARO MUÑOZ Palencia Viernes, 19 octubre 2018, 12:26

El TAU Castellò se alejó ayer de la gota fría que azota al levante con el objetivo de calmar el aguacero con una victoria en tierras palentinas. Tarea complicado para los de Toni Ten, que tendrán enfrente al colíder de la competición y a un conjunto que efectúa un baloncesto similar a la idea propuesta por Alejandro Martínez. Juego rápido y directo por ambos equipos o lo que es lo mismo, espectáculo para los aficionados palentinos que se acerquen al pabellón municipal de Deportes a presenciar un encuentro de dos equipos llamados a copar las primeras posiciones de la clasificación.

Y es que tanto Martínez como Ten, los dos desde el respeto, han calcado similares descripciones del rival y ven en el rebote la clave para alzarse con la victoria. «Tenemos que rebotear muy bien. El TAU Castellò tiene jugadores muy grandes y físicos, por lo que tenemos que seguir en la misma línea que los tres primeros partidos, cuando hemos ganado la batalla del rebote, clave para las primeras victorias», sentenció ayer el preparador del Chocolates Trapa. «Es el mejor equipo en los rebotes. Juegan muy directos como nosotros», afirmó el técnico de los castellonenses.

Mejoría en defensa

A pesar del buen arranque del Chocolates Trapa, Martínez continúa perfeccionando su equipo en el primer tramo de la temporada. «La clave vuelve a pasar por una defensa, que tenemos que mejorar muchísimo en algunos aspectos en los que se nos ven las costuras. Los cinco jugadores en cancha tienen que ser conscientes de qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Eso lleva un trabajo, pues hay que verlo también en los partidos», destacó el entrenador catalán, que no contará, una jornada más, con Jordi Grimau, que afronta la recta final de la recuperación de la fractura del pulgar. Hecho que le ha impedido debutar en competición oficial.

Por los castellonenses, el referente en la pintura Edu Gatell sigue recuperándose de una grave lesión de rodilla con rotura de retináculo medial y rotura parcial del ligamento colateral externo, que le tiene apartado de las canchas desde el mes de abril. Una baja sensible, que el club ha solapado este verano con la contratación de Marcos Portalez, ex del Sammic Hostelería y que ha firmado hasta que Gatell vuelva a competir.

La vuelta de Bas

El partido tendrá el morbo de la vuelta de Romà Bas a Palencia, ya que la pasada temporada disputó el encuentro en Villamuriel de Cerrato y aún no ha pisado el nuevo pabellón como jugador. Los puntos y el sacrificio en defensa siguen siendo las señas de identidad del alicantino, que se ha asentado en el proyecto de Toni Ten. Asimismo, Martínez no se confía y no cree que sea fácil sumar la cuarta victoria consecutiva de la temporada. «Viene un rival complicado, que juega un baloncesto dinámico y vertical. El TAU Castellò siempre es uno de los máximos anotadores de la competición, con varios jugadores muy difíciles de defender, por lo que tendremos que hacer un trabajo muy coral para atacarles y defenderles», concluyó el técnico del Chocolates Trapa.