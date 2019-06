Los capitanes del Chocolates Trapa, a la espera de una reunión con la directiva Urko Otegui, con el balón, intenta el pase a Jordi Grimau en el partido frente al Cáceres Patrimonio de la Humanidad en el Pabellón de los Deportes. / Antonio Quintero El club sigue a la expectativa de quién dirigirá el equipo, mientras los jugadores aún no tienen claro su futuro JESÚS GARCÍA-PRIETO Palencia Martes, 4 junio 2019, 13:15

La directiva del Chocolates Trapa Palencia se encuentra ya planificando la siguiente campaña, apenas sin descanso para las vacaciones. El primer paso será confirmar al entrenador que dirigirá el equipo para poder empezar a gestionar las altas y las bajas de jugadores.

Tras conocer quién se sentará en el banquillo llegará el turno de despejar más incógnitas, en este caso, en la cancha. Durante las últimas temporadas, Urko Otegui, capitán del equipo, ha sido el jugador que más dudas ha generado en cuanto a su continuidad en el equipo. Ya sea por su posible retirada o por jugar en otro equipo. La pasada temporada fue tentado por Menorca y este año se repiten esas dudas. «Del futuro aún no puedo decir nada. Llevo varios días en San Sebastián haciendo un curso y no me he planteado nada. Tengo que analizar todo, pero a día de hoy ni he hablado con el Chocolates Trapa ni con ningún otro», señaló Otegui.

Pese a no tener claro su futuro, Otegui quiso dejar un mensaje claro. «Si juego en LEB Oro será con la camiseta del Chocolates Trapa, lo dije el año pasado y lo repito ahora. Lo que no tengo claro es que decisión debo tomar. Al final, en la edad que estoy tengo que valorarlo todo. Si fuese más joven, te aventuras más o estás más decidido a dar el paso sabiendo que si te has equivocado aún tienes margen de volver atrás y solucionarlo. Creo que el paso que pueda dar es definitivo y tengo que pensarlo bien para tomar la decisión final», recalcó el todavía capitán del club.

Una vez acabada la temporada, Otegui quiso hacer balance de una campaña cuanto menos rara después de tanto tiempo en el equipo morado. «Ha sido una campaña extraña con momentos buenos y malos. Hemos sido una montaña rusa de sensaciones, quizás en el 'play-off' hemos encontrado nuestro mejor juego. El momento malo que tuvimos en la Liga regular nos obligó a jugar contra el favorito, que además ha sido el que ha ascendido, y eso nos privó de estar en la final a cuatro de Bilbao», afirmó el jugador que ostenta el título de más partidos disputados en LEBOro hasta el momento, aunque el ala pívot no está contento por la imagen ofrecida por el equipo. «Estoy triste porque hemos perdido más partidos de lo normal en casa cuando los años anteriores no pasaba, pero estoy orgulloso de ayudar a este equipo y sobre todo a su afición que nos dio una muestra increíble de cariño en el viaje que tuvimos a Bilbao», remarcó Otegui.

Una de las opciones del veterano jugador podría pasar por la secretaría técnica de algún equipo. «No me lo he planteado, aunque eso te lo tienen que ofrecer. No he recibido ninguna propuesta de este tipo por parte de ningún equipo aunque tampoco he hablado de eso», descartó el capitán del Chocolates Trapa Palencia.

El escolta de Chocolates Trapa Jordi Grimau es uno de los jugadores que continúa a la expectativa de lo que pueda ocurrir con su futuro vinculado al equipo. «Me gustaría seguir. Tengo la opción de continuar. Ahora mismo soy el único jugador con capacidad para estar el año que viene», señaló Grimau, pensando también en el posible técnico del equipo la próxima campaña. «Me gustaría saber, cuando se decida el entrenador, si este cuenta conmigo. Tomé una decisión importante hace dos temporadas por estar aquí y renunciar a seguir jugando en ACB. El club y yo hicimos una apuesta fuerte y estoy muy agradecido. Me gustaría mucho tener un buen año, tranquilo y en el que la masa social siga creciendo y en el que podamos acercarnos al sueño del ascenso. Cada año es más difícil, porque la Liga ha cambiado mucho. Todavía me encuentro muy bien, aunque los años van pasando y te vas dando cuenta de que cada vez queda menos. Me haría mucha ilusión enfocar el final de mi carrera a que las cosas saliesen bien en Palencia», destacó Grimau, que ha tenido una temporada lastrada por las lesiones.

«No he tenido ninguna lesión grave por suerte, pero sí que he tenido lesiones en los momentos más importantes del campeonato que me han impedido coger el ritmo. En pretemporada tuve una lesión en un dedo que duró dos meses, más el tiempo que tardas en ponerte bien. Después una neumonía que me impidió competir con normalidad y algunos problemas con el talón que me costaron solucionar. Entré en una dinámica de no querer parar para ayudar al equipo y a la vez pierdes confianza. Tenía claro que estaba ayudando al equipo, pero a veces pesa un poco el saber que lo que se valora son las canastas que metes y la valoración que haces», destacó el escolta, que cree que el proyecto palentino sigue pasando por conseguir el ansiado ascenso. «El Chocolates Trapa lleva unos años compitiendo y estando arriba. Creo que a la hora de hacer el nuevo proyecto tenemos que ser capaces de tener los pies en el suelo y de analizar en qué se ha convertido la Liga. Hace pocos años, el equipo tuvo éxitos importantes, pero la competición ha cambiado mucho. Cada año hay dos equipos tremendamente superiores al resto que son los que bajan de ACB y tienen gran ventaja tanto económicamente como de manera estructural. Además hay muy buenos equipos como el Palma, el Melilla o conjuntos que también han crecido mucho como el Ourense o el Oviedo.

Para Grimau el equipo cambió completamente en los enfrentamientos de 'play-off'. «Del mismo modo que no fuimos capaces de encontrar una solución a la irregularidad, llegó el 'play-off' y el espíritu competitivo. Algunos jugadores dimos un paso hacia adelante y la sensación de que quedaba poco nos sirvió para competir. Lo hicimos muy bien frente a un equipo más competitivo, con un presupuesto muy superior al nuestro», afirmó Grimau, que continúa pendiente de noticias de una posible renovación.

Rivales la próxima temporada

Mientras el Chocolates Trapa se encuentra planificando la próxima temporada, ya se conoce cómo estará confeccionada la LEB Oro. Con los ascensos del Betis y el Retabet Bilbao a ACB y los descensos del Araberri, el Barcelona B y el Prat a LEB Plata, el conjunto morado tendrá como nuevos compañeros al Lucentum de Alicante campeón de la categoría de bronce, lo que le supuso el ascenso automático; el Almansa, que derrotó en la eliminatoria al Murcia; y el Marín Peixegalego, que hizo lo propio con el Villarrobledo.

Asimismo, los morados tendrán que vérselas con dos equipos que han dicho adiós a la ACB. Por un lado, el Breogán de Lugo, que regresa a LEBOro tras acabar como colistay el Delteco guipuzcoano que tampoco pudo mantener la categoría.

Precisamente el conjunto vasco estuvo entrenado esta temporada por Sergio Valdeolmillos, con un viejo conocido de la afición palentina como segundo entrenador, Sergio García, el técnico que consiguió el ansiado ascenso a la ACBpara el Palencia en la temporada 2015-2016.

Además de estos nuevos equipos en la categoría, los palentinos volverán a verse las caras con rivales importantes como el Palma, el Melilla, el Ourense, el Oviedo, el Carramimbre Valladolid, el Granada, el Levitec Huesca, el Lleida, el Leyma Coruña, el Tau Castellò, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad y el Real Canoe madrileño.