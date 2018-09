«Tenemos que hacer una plantilla un tanto distinta» Alejandro Martínez, en el pabellón municipal, antes de enfrentarse al Manresa. / Antonio Quintero El técnico catalán asegura que Palencia fue su primera opción y reconoce que le gustaría seguir contando con Urko ÁLVARO MUÑOZ Palencia Martes, 19 junio 2018, 17:52

El Chocolates Trapa ya tiene el primer pilar de la próxima temporada, su entrenador. Alejandro Martínez ha vuelto a ser el elegido para liderar la nave morada un año más y en esta ocasión tendrá la oportunidad de empezar un proyecto desde cero. Con todo un verano por delante, Martínez ve necesario un cambio de jugadores para «poder competir en todos los partidos».

–Ha sido una renovación muy rápida...

–Las dos partes lo teníamos muy claro. Había que hablar cosas y marcar una serie de situaciones en las que nos teníamos que poner de acuerdo, como la configuración del equipo y otras situaciones que se hicieron al final. Se hizo con calma porque no había que tener prisa, ya que la temporada empieza tardísimo (el 5 de octubre) y no nos teníamos que precipitar. Se eligió seguir un año más, que era lo mejor para mí y para el Palencia Baloncesto.

–¿Ha sido su primera opción continuar en el Chocolates Trapa?

–Sí (tajantemente). He estado muy cómodo en la ciudad, con la directiva, con los aficionados, con el equipo... También es cierto que con el baile de entrenadores que había en la ACB, había posibilidades de ir a otros equipos. Al final, para fichar por otro equipo tiene que ser algo que te atraiga mucho y un club en el que me sintiese más cómodo que en el Palencia. Esto último era muy complicado que sucediera.

–¿Ha tenido alguna oferta de algún equipo ACB?

–Eso me lo quedo para mí.

–Con un proyecto desde cero, ¿qué pretende cambiar Alejandro Martínez?

–Cuando empiezas desde cero es más fácil que uno mismo pueda marcar su personalidad, su manera de jugar, su idea de baloncesto... Cuando llegas a mitad de temporada, lo más importante es adaptarte rápidamente al grupo y tratar de aprovechar las virtudes que tenía ese equipo. Empezando de cero se verá un equipo un poco diferente, ya que quiero hacer alguna cosa distinta. Eso se hablará más adelante. Ahora estamos centrados en la confección de una plantilla lo más competitiva posible dentro de una liga, que, aunque se diga todos los años y en esta ocasión con más razón, participamos en una competición muy complicada por el nivel de los rivales y el nuevo sistema de competición. Va a ser una campaña muy complicada para todos, no solo para el Palencia.

–¿Considera que es necesaria una revolución de plantilla para la nueva temporada?

–No sé si la palabra es revolución, pero es cierto que tenemos que cambiar una serie de fichas. Tenemos que hacer una plantilla un tanto distinta respecto al año pasado.

–Precisamente un componente de la pasada plantilla es el capitán Urko Otegui, que se encuentra en un verdadero dilema: seguir en Palencia o volver a Menorca. ¿Es para usted una prioridad que siga Urko?

–Prioridades no hay ninguna. Ni que siga Alejandro Martínez, ni que siga Urko Otegui... Lo importante es que Palencia siga a un nivel alto y que siga ocupando los puestos clasificatorias que lleva alcanzando prácticamente en la última época. Evidentemente Urko es un jugador importante en esta categoría, que ha dado mucho y que aún tiene mucho baloncesto que dar. Para mí sería importante que siguiera, pero entiendo que son decisiones que tiene que tomar el jugador y su entorno. Ya veremos cómo acaba todo, pero creo sería un muy buen 'fichaje' para la nueva plantilla del Palencia Baloncesto.

–¿Es pronto para hablar de fichajes?

–Uno sabe el perfil que le gustaría tener, pero hay que ver qué hay en el mercado. No solo fichamos nosotros, sino que hay muchos equipos que están en la misma situación que nosotros. Hay mucha competencia, ya que hay grandes clubes que van con mucho dinero. Tenemos que contar que hay dos equipos con un presupuesto altísimo (Bilbao y Betis) y van a ser los máximos favoritos para los puestos de ascenso de la temporada y luego también hay equipos que han estado arriba como Melilla, Oviedo, Coruña, el ascenso a LEB Oro de Granada... No me quiero dejarme a ningún equipo, porque seguro que serán conjuntos que nos pondrán las cosas difícil. Ahora es momento de estudiar y de hacer perfiles de lo que queremos para el equipo. No nos podemos focalizar en un solo jugador, pues si no quiere o no llegamos económicamente, tendremos que ir a por otro jugador. Es momento de estudiar, ver vídeos, hablar con agentes y estar en contacto con la directiva para hacer un equipo que reme en la misma dirección y una plantilla por la que por encima de nuestros nombres esté el nombre del Palencia Baloncesto para ser competitivo desde el primer día, a la par que hacemos un equipo que ilusione al aficionado, ya que eso se traduciría en venta de abonos. Si eso sucede, podremos hacer un mejor equipo, ya que nuestra economía sería mejor.

–¿El objetivo va a volver a ser luchar por el ascenso?

–El objetivo tiene que ser competir en todos los partidos. Va a ser una liga muy larga y complicada. Hay equipos de muchísimo nivel y creo que plantear objetivos más allá que competir cada fin de semana es perder el tiempo. No creo que sea lo correcto ponernos una meta. Lo importante es centrarnos todos para que el 5 de octubre el equipo sea competitivo.