LEB Oro El Betis busca el trono del Palencia Vasturia penetra ante la oposición de Adekoya y la mirada de Álex Reyes, Cvetinovic y De la Fuente. / A. Q. Alejandro Martínez vuelve a la que fue su casa, donde le despidieron tras perder los seis primeros partidos ÁLVARO MUÑOZ Palencia Viernes, 23 noviembre 2018, 12:59

Un trono en juego. Eso es lo que buscan hoy el Chocolates Trapa y el Betis. En la actualidad, los palentinos siguen siendo los reyes de la competición al ocupar la primera plaza, mientras que los andaluces, el equipo más forma con cinco victorias consecutivas, pretende hoy prolongar su buen estado en uno de los enfrentamientos más atractivos de la jornada.

A pesar del liderato, el conjunto de Alejandro Martínez traslada toda la presión a los verdiblancos, uno de los favoritos a lograr todos los títulos de una temporada que arrancó de forma irregular, pero que ya se ha asentado en la categoría. «Después de los tropiezos iniciales, el Betis está haciendo las cosas muy bien y son los favoritos. Con todo el grupo adaptado, va a ser muy complicado superarlos en su campo, pero vamos a Sevilla con ambición», afirmó el entrenador catalán del Chocolates Trapa, que hoy volverá a la que fue su casa la temporada pasada, donde le despidieron tras sumar seis derrotas en los seis primeros partidos de competición.

Un equipo mermado

Aunque el estado de forma de los palentinos es óptimo al comandar la LEB Oro, el Chocolates Trapa ha viajado hasta Sevilla con tres dudas para el enfrentamiento contra el Betis. Rokas Gustys, con un golpe en el tobillo, y Urko Otegui , con molestias en la espalda, no han realizado ningún entrenamiento en Palencia y el cuerpo técnico confía en que lleguen para la sesión preparatoria de hoy de tiros en Sevilla. Por su parte, Jorge Sanz, con un problema en la espalda, también es duda. «Tanto Urko Otegui como Rokas Gustys no han entrenando y estamos a la espera para ver si llegan al entrenamiento de tiro de por la mañana. Los dos jugadores van justos de tiempo y si llegan lo harán sin haber entrenado durante toda la semana. Además, Jorge Sanz también ha tenido un problema en la espalda y no estará al 100%», apostilló el técnico catalán, quien reconoce que su equipo va con un plus de confianza tras la última victoria y un extra de moral al medirse contra uno de los equipos fuertes de la competición. «El conjunto va con más moral tras el partido contra el Carramimbre Valladolid y porque nos enfrentamos a un rival como el Betis, un equipo recién descendido de la ACB y que da un plus de motivación», prosiguió.

Esas posibles ausencias obligarán al entrenador catalán a tirar de sus aleros altos (Carlos Toledo y Adnan Omeragic) para fortalecer el juego interior. El apartado de bajas también azota, en menor medida, al conjunto andaluz y Obi Enechionyia también será duda hasta los últimos instantes. El ala pívot sufre una distensión fibrilar en el gemelo externo de la pierna izquierda y «está pendiente de evolución para saber si podrá estar junto a sus compañeros en el importante duelo ante Palencia».

Como en enfrentamientos anteriores, la clave para Alejandro Martínez vuelve a pasar por el rebote, esa faceta del juego que tantas alegrías está aportando a los morados en la presente campaña. «La clave vuelve a estar en el rebote, en no cometer errores tontos y en hacer bien las cosas fáciles. Eso es muy importante, porque las difíciles ya veremos cómo salen», concluyó Martínez.

Además de ser un encuentro especial para Martínez, el enfrentamiento de hoy será emotivo para Dani Rodríguez y Mamadou Samb, que defendieron la camiseta del Palencia con anterioridad. El base se fue en busca del ansiado ascenso para disfrutar de la ACB, hecho que aún no ha logrado y que podría llegar de la mano del Betis, pues llegó a firmar por dos campañas. Tanto Rodríguez como Samb han compartido vestuario desde que abandonaron la disciplina morada en el verano de 2017.