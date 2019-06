El basket 3x3 responde a su nuevo perfil olímpico y toma auge Nacho Martín, Isma Sánchez, Javi vega y Sergio de la Fuente, ganadores en la fase local. / A. M. Cerca de 800 jugadores se citan en las pistas de la Acera Recoletos de Valladolid, donde este domingo se dilucidan las finales del torneo regional puntuable para los Juegos de 2020 LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Sábado, 22 junio 2019, 20:55

No hubo sorpresas en las finales locales del Street Basket Tour disputadas este sábado en la Acera de Recoletos. Porque ni es sorpresa que la modalidad 3x3 tenga ya tanta aceptación como el 5x5 a toda pista, ni tampoco lo es que el equipo No Spain, no game formado por Nacho Martín (ACB), Javi Vega (ACB), Sergio de la Fuente (LEB Oro) e Isma Sánchez cumpliera el pronóstico y se llevara lo que para ellos es un triunfo parcial. Su objetivo es hacerse con el cetro autonómico que se dilucida esta tarde, como también debe serlo para el equipo The Pass que se impuso ayer en el cuadro femenino, formado por Sofía Galerón, Paula López y Ana Martín.

Imagen de uno de los múltiples partidos disputados en Recoletos. / Mingueza

Esta disciplina tendrá su hueco en los próximos Juegos Olímpicos de 2020 y en ese camino, en el de sacar billete, se encontrarán las parejas absolutas que ganen el circuito regional en la tarde del domingo. Street Basket Tour es el circuito oficial de baloncesto 3x3 de Castilla y León, que anteriormente ha disputado otras cinco pruebas en distintas provincias de la comunidad y que ahora en Valladolid celebra su fase final. En Valladolid congregó ayer en distintas pistas en la acera de Recoletos a doscientos equipos y cerca de 800 jugadores de distintas categorías, desde benjamín hasta categoría absoluta. De este modo en esta cita denominada Máster Final se conocerán los campeones de Castilla y León en cada tramo de edad. En el caso de los campeones senior no solo lograrán puntuar para la cita olímpica sino que tendrán derecho a tomar parte con todos los gastos pagados en el Herbalife Nutrition 3x3 que organiza la Federación Española de Baloncesto.