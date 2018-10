Un arranque liguero con trampa para el Palencia Baloncesto Hermanson penetra a canasta con la oposición de Gantt y Aboubacar en la semifinal de la Copa a Castilla y León. / Marta Moras El Chocolates Trapa visita hoy la cancha del debutante Real Canoe con el objetivo de sumar el primer triunfo ÁLVARO MUÑOZ Palencia Viernes, 5 octubre 2018, 12:14

Con los pies en el suelo y mentalizados de que no hay rival pequeño en la LEB Oro. Con ese pensamiento en la cabeza viaja el Chocolates Trapa Palencia a Madrid para enfrentarse en el debut liguero ante el Real Canoe, un recién ascendido a la categoría de plata del baloncesto nacional y que intentará certificar su excelente final de temporada con una victoria ante uno de los favoritos de la competición.

El magnífico final del 'play-off' de los madrileños, que se clasificaron como novenos y derrotaron en la fase de ascenso a equipos como el Lucentum Alicante, ha hecho que el histórico club de la capital de España llegue optimista al arranque de la competición. Esa situación preocupa al entrenador morado, Alejandro Martínez, que se ha encargado esta semana de mentalizar a su jugadores para el trascendental duelo en la angosta cancha del Pez Volador. «Esta semana, hemos preparado mentalmente, sobre todo, a los nuevos. Tienen que saber que vamos a competir en una pista pequeña», destacaba Martínez, quien se muestra respetuoso con su primer rival de la nueva campaña. «Vamos con prudencia. Un ascendido siempre juega su primer encuentro con la ilusión de estar en la nueva categoría, además juegan en casa. Tienen a un entrenador que lleva toda la vida en el club. Es como Alex Ferguson», afirmaba en relación al veterano técnico Miguel Ángel Aranzábal.

Ajustar rotaciones

Para el encuentro de hoy, los morados recuperan a un jugador clave que el miércoles estaba prácticamente descartado y que era sería dura para los enfrentamientos en casa con el Barcelona B y el Oviedo. No es otro que el capitán del Chocolates Trapa, Urko Otegui, que padecía unas molestias físicas en el abductor de la pierna izquierda y que, tras someterse a una prueba ayer, finalmente viajará a Madrid. Quien no está a la disposición del entrenador catalán es Jordi Grimau, que sigue recuperándose de la fractura de su pulgar.

Estos contratiempos obligaron a Martínez a modificar la semana de entrenamientos, situando en la posición de cuatro a Adnan Omeragic y Carlos Toledo y dando más minutos a Aitor Zubizarreta en el puesto de dos. «Hemos tenido que ajustar las rotaciones», resume el preparador catalán, al que le hubiera gustado llegar al inicio liguero con más amistosos. «Hemos jugado algún partido menos de pretemporada por diferentes circunstancias. El partido contra el Porto era importante para nosotros», apostillaba Martínez.

Una pretemporada escasa para Martínez, pero que ha dejado un buen sabor de boca en la afición morada al doblegar a equipos como el Oviedo, Bilbao, Breogán y Melilla y al cosechar una única derrota en la semifinal de la Copa Castilla y León contra el Valladolid. Todo eso ya es historia para los amantes del baloncesto, que se ilusionan con una de las LEB Oro más igualadas de los últimos años. «La temporada va a ser larga, pues descienden tres equipos este año. Entre el noveno, que jugará 'play-off', y el primero que se salve, veremos una pequeña diferencia de dos partidos. Por todo eso, consideramos de vital importancia todos los 'basketaverage' y todas las situaciones de final de partido. Se puede perder una posición al final de la temporada por un punto. Hay que tratar, si vas ganando, ganar de más y, si vas perdiendo, perder de menos», destaca Martínez, quien considera que el Chocolates Trapa, a nivel presupuestario, está por debajo de los cuatro favoritos. «Betis, Bilbao, Melilla y Palma han hecho una gran inversión para estar arriba toda la temporada. Hay otros proyectos, en los que nos incluimos, que siguen a esos cuatro. Daremos guerra para romper esa hegemonía», concluyó el entrenador morado.

Fuentes, ex del Palencia

Entre las filas del conjunto madrileño destaca la figura de Adrián Fuentes, uno de los bases del Palencia Baloncesto en la temporada 2010/2011 junto con Quique Garrido. Una campaña, en el que el conjunto morado logró la permanencia en el 'play-out' contra el Adepal Alcázar. Un año más tarde, el andaluz fichó por el CB Canarias de Alejandro Martínez, equipo con el que logró el ascenso a ACB. Hoy se volverán a ver las caras.