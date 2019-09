LEB Oro Dos Anjos, primera opción para la pintura del Chocolates Trapa Dos Anjos baja a defender en el partido ante el Chocolates Trapa de la pasada temporada. / A. Quintero El equipo morado valora la contratación del brasileño de 2,18, con experiencia en la LEB Oro LÍA Z. LORENZO Palencia Miércoles, 4 septiembre 2019, 20:59

Felipe Dos Anjos es la primera opción del Chocolates Trapa para completar su juego en la pintura. El pívot de 2,18 convence en Palencia, aunque el jugador brasileño asegura que hasta la próxima semana no se sabrá nada de su futuro.

«Ahora mismo no hay nada cerrado con nadie. Estoy en Madrid y hasta la semana que viene no puedo confirmar ni desmentir nada de lo que se está diciendo», aseguraba en la tarde de ayer el jugador de 21 años que busca un hueco en un equipo para seguir sumando minutos en la élite. El Chocolates Trapa aún no ha completado su juego interior y Dos Anjos sería un buen complemento para Kevin Larsen, que se perfila como el cinco titular de Carles Marco. «Aún no tengo nada cerrado y no quiero hablar de este tema hasta que todo esté firmado. Está claro que Palencia es un gran club, pero ahora mismo solo te puedo decir que hasta la próxima semana no se conocerá mi futuro», afirmaba Dos Anjos. El jugador brasileño ya sabe lo que es jugar en LEB Oro tras su paso por el Melilla, donde promedió 8,6 puntos y 5,2 rebotes en algo más de 20 minutos por partido. El joven jugador consiguió minutos la pasada temporada y ahora busca un equipo que le asegure seguir creciendo. El Chocolates Trapa no ha sido el único equipo que se ha interesado por su contratación, ya que el Cáceres ha tratado de incorporarle a su equipo desde mediados de agosto. Por el momento, el brasileño baraja diversas ofertas y será la próxima semana cuando se conozca definitivamente su futuro.

De blanco

El brasileño llegó a Madrid en el 2021 y desde que aterrizara en la capital ha destacado por su altura y sus movimientos en la pintura. Además, Dos Anjos cuenta con unos enormes brazos que le permiten defender y hacerse fuerte en el rebote, algo que será fundamental para la rotación de Carles Marco. Sus partidos en los Campeonatos de España llamaron rápidamente la atención de los ojeadores y con tan solo 18 años buscó minutos lejos del Real Madrid.

Su primera cesión fue en el Unión Financiera Oviedo, donde entrenaba Carles Marco. A las órdenes del actual técnico del Chocolates Trapa el brasileño entró en la primera rotación, con 13 minutos por partido y unas estadísticas de 6 puntos y 4 rebotes. Fue el primer contacto de Felipe Dos Anjos con el baloncesto profesional y desde entonces ha navegado a la búsqueda de un equipo que le diera estabilidad. Ha pasado por el San Pablo Burgos, con el que apenas tuvo protagonismo en la ACB, y el Melilla Baloncesto, donde recuperó su mejor versión. Los aficionados palentinos le recordarán de la pasada temporada, cuando fue uno de las estrellas en la victoria de los melillenses en el Pabellón Municipal. El brasileño hizo un gran encuentro, con 12 puntos y seis rebotes para un total de 16 de valoración en 23 minutos. Además, su intimidación en la pintura desmontó el juego interior de los morados. Ahora Felipe Dos Anjos está en la agenda de los palentinos y valora distintas opciones antes de que comience la temporada. Los próximos días decidirán el futuro del joven Dos Anjos.