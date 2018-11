Alejandro Martínez exige a la afición Alejandro Martínez, en un partido de esta temporada. / Marta Moras El técnico del Chocolates Trapa Palencia pide más apoyo cuando los partidos se vuelven cuesta arriba ÁLVARO MUÑOZ Palencia Domingo, 4 noviembre 2018, 15:12

Y cuando la afición estaba aún celebrando las dos penetraciones de Jorge Sanz que daban la quinta victoria al Chocolates Trapa Palencia esta temporada, el entrenador morado, Alejandro Martínez, se mostró crítico con la actitud de su hinchada cuando los palentinos iban por debajo en el marcador (llegaron a perder de 17 en el primer cuarto). «Hay momentos del partido que parece que estamos jugando fuera de casa y otros momentos en los que es maravilloso el pabellón. El pabellón tiene que ser maravilloso los 40 minutos. No cuando vayamos ganando, porque vamos a ir perdiendo muchísimos partidos. Pero este equipo tiene lo que tiene que tener para ganarlos al final», sentenció tajantemente Martínez al ser preguntado por un mal arranque de partido.

«Otras veces hemos jugado muy bien la primera parte y no el tercer cuarto. ¿Qué equipo juega bien los 40 minutos quitando el Real Madrid de baloncesto? Ningún equipo de España, ni de Europa, ni del mundo. Golden State, a lo mejor. ¿Qué queremos? ¿Qué seamos los Warriors? Somos el Chocolates Trapa Palencia. Con nuestras limitaciones y nuestras virtudes. Queremos que, cuando juguemos en casa, los gritos sean para el otro equipo. Que no sean algunas veces para nosotros, que no tiramos a fallar adrede. El equipo se deja el alma en los partidos y en los entrenamientos. Que vengan a ver al equipo a los entrenamientos y vean cómo entrenan estos jugadores», continuó el entrenador del Chocolates Trapa.

A pesar del eléctrico arranque del Huesca en el Pabellón Municipal de Deportes, los palentinos reaccionaron a tiempo con buenos minutos de Urko, Nikola Cvetinovic y Jorge Sanz, el héroe del encuentro del pasado viernes. «El otro equipo juega mejor que tú al principio, pero esto son cuarenta minutos. No cuentan los cinco primeros. Hemos ganado al final. Si queremos buscar cosas malas, yo también las puedo encontrar. Vamos primeros, no hemos perdido en casa, parece que vamos últimos y que hemos perdido diez partidos en casa», ironizó el técnico morado, que hasta el momento tan solo ha perdido un encuentro esta campaña (en casa del Lleida).

«Más respeto»

Asimismo, Martínez no dudó en pedir más respeto para su plantilla. «De momento vamos primeros. A lo mejor no ganamos más, pero hasta ahora nos merecemos mucho más respeto todos los minutos. Cuando se va arriba es muy fácil subirse al carro ganador. Vamos a estar con el equipo en todo momento, porque estos jugadores se lo merecen. Al entrenador que le den, pero estos jugadores, el club y su historia se lo merecen», espetó el catalán.

Por su parte, gran parte de la plantilla mostró en redes sociales mensajes bien distintos a los pronunciados por su técnico, como es el caso de uno de los artífices del triunfo. «Victoria muy importante contra un gran Huesca. Fuimos capaces de sobreponernos al mal inicio. Ambiente de 10, como siempre. Seguiremos luchando», afirmaba Jorge Sanz. «Gran victoria, gran equipo y gran afición», sentenciaba, por su parte, Nikola Cvetinovic, que volvió a rendir a un gran nivel.