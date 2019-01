«Alejandro Martínez es el entrenador del equipo, nosotros no somos de calentones» Gonzalo Ibáñez, en la presentación de Alejandro Martínez. / Marta Moras El presidente del club, Gonzalo Ibáñez, considera que «la mejor medicina» para el equipo es conseguir una victoria contra el Liberbank Oviedo ÁLVARO MUÑOZ Palencia Sábado, 26 enero 2019, 23:47

No hay alarmas en el Chocolates Trapa, o por lo menos no las hay para cesar al entrenador, Alejandro Martínez, que ha sumado cinco derrotas consecutivas. Ante la racha negativa de resultados, el presidente del club, Gonzalo Ibáñez, salió ayer en defensa de su técnico. «Alejandro Martínez es el entrenador del equipo. Nosotros no somos de calentarnos. Tenemos confianza en él y mañana (por hoy)vamos a ganar», aseguró el mandatario de la entidad morada, quien reconoce cierta incertidumbre en el seno morado. «Estamos preocupados, porque íbamos muy bien y ahora llevamos cinco derrotas consecutivas. Eso hace perder confianza a los jugadores y a los aficionados. Eso también hace que tengamos más nervios, pero tenemos mucha confianza en el equipo. Se saldrá de esta dinámica», continuó.

Para Ibáñez, la solución pasa por hacer un buen partido hoy y volver a la senda del triunfo. «El equipo no ha cambiado mucho. No hay lesiones. Es difícil analizarlo, pero yo no tengo claras las causas de las derrotas. La medicina es ganar un partido y coger la dinámica inicial de la temporada», insistió el presidente, quien reconoció que fueron realmente duras las derrotas contra el Real Canoe y el Barcelona B. «La cuarta y la quinta consecutiva fueron más dolorosas, sobre todo contra el Real Canoe, que era un encuentro que estaba ganado», apostilló.

Las últimas derrotas de los palentinos han servido para colocar al Chocolates Trapa en la octava posición, pero a tan solo una victoria del Liberbank Oviedo, rival de los palentinos esta mañana. Una competición muy igualada que se sigue escenificando en la jornada veinte. «Estamos a una victoria del segundo. Si no hubiéramos tenido esa racha, estaríamos mejor colocados y con una posición más holgada, pero los resultados han sido esos y no se pueden cambiar», añadió.

Asimismo, el presidente del Chocolates Trapa evitó las comparaciones con la pasada temporada, cuando el equipo, dirigido por Joaquín Prado, encadenó una racha de cuatro partidos en el arranque de la competición. «El año pasado era muy diferente. Estábamos en Villamuriel. Son derrotas igualmente, pero esta racha no es peor ni mejor que la del año pasado», concluyó Gonzalo Ibáñez.