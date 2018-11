El ecoturismo es una tendencia en alza que eligen tres de cada diez turistas rurales en Castilla y León Turistas extranjeros acuden a la Montaña Palentina en busca de especies ornitológicas. / EL NORTE Los alojamientos de la comunidad autónoma especializados en turismo ornitológico y enoturismo superan la media nacional Viernes, 16 noviembre 2018, 19:59

El ecoturismo es una tendencia al alzadentro del ámbito del turismo rural. El 33% de los viajeros que practican turismo rural en España se identifican con el perfil del ecoturista, mientras que en Castilla y León, que lidera el número de viajeros en este nicho hasta atraer el 18% del total nacional, según el INE, este porcentaje es algo inferior (30%). Así, a pesar de que este índice está muy alineado con la media nacional, Castilla y León se sitúa por detrás de otros destinos donde la llegada de este tipo de clientes es mayor. Por ejemplo, Andalucía, Aragón, Asturias, Extremadura y Murcia superan el 35%. Por lo contrario, Castilla y León destaca con respecto a la media nacional en el turismo ornitológico (el 11,6% frente al 7,30% de media nacional) y el enológico (el 10,5% frente al 7,5%), mostrando una tendencia afín a los parámetros en los que se mueve el consumo ecoturístico, donde la fauna o la riqueza gastronómica son pilares fundamentales.

El Observatorio del Turismo Rural analiza la situación del sector desde 2014 y en esta edición de 2017 ha ampliado la información en relación a ciertos aspectos sobre el turista y el propietario rural, así como incorporar nuevas cuestiones. Todo ello con el objetivo de ayudar a todos los agentes del mercado en su toma de decisiones. Este informe, en el que colabora el portal de turismo rural EscapadaRural.com, facilitado por el portal EscapadaRural.com, en el viajero ecoturista de Castilla y León, analizando una muestra de 669 respuestas de viajeros que eligen la comunidad autónoma como destino y para los que conocer la naturaleza de manera responsable es un aspecto prioritario a la hora de escoger el destino de sus vacaciones.

Para conocer mejor cómo son estos ecoturistas que recibe Castilla y León, los encuestados descubren algunos hábitos y preferencias a la hora de viajar. Así, se observa como el 68% hace turismo rural entre dos y cuatro veces al año, mientras que el 22% se escaparían hasta una vez al trimestre en Castilla y León. Esta última cifra supone tres puntos más que la media nacional de ecoturistas encuestados, lo que apunta a una mayor frecuencia de consumo y, por tanto, debería tenerse en cuenta por los empresarios que apuesten por este nicho de mercado.

Asimismo, el estudio revela cómo su época favorita para practicar turismo rural son los fines de semana de otoño, momento que viene señalado por el 56% de estos ecoturistas. Ello supone un rasgo diferencial con respecto a la media nacional de ecoturistas, puesto que supera en 10 puntos la preferencia por la estación otoñal (46% resto ecoturistas). Este aspecto debería tenerse en cuenta a la hora de planificar propuestas para la promoción de destinos, construyendo mensajes adecuados a este público, que se y calendaricen de manera precisa para garantizar un mayor éxito.

El perfil del ecoturista que llega a Castilla y León también destaca respecto al resto de ecoturistas por sus respuestas a la hora de comparar el turismo rural con el urbano. Así, si bien en ambos casos coinciden en señalar que se trata de una opción turística que permite conocer mejor la cultura y gastronomía (el 58% de viajeros que eligen Castilla y León mientras que es el 57% en el resto España), en otras cuestiones los datos son significativamente diferentes.

Con respecto al concepto de alternativa menos estresante para viajar, los que visitan esta comunidad autónoma no lo tienen tan presente como el resto (42% frente a 49%). Tampoco contemplan el trato personalizado como algo tan destacable como el resto (37% vs. 42%). Sin embargo, el valor que se otorga a la comodidad para estancias en grupo es mucho más notable (40% en Castilla y León frente al 32% en España). Por la cola del ranking de ventajas y en posiciones de nuevo igualadas encontramos el factor relación calidad/precio (27% en ambos casos).

El impacto de la variable precios

Otra cuestión a tener en cuenta es el impacto de la variable precios dentro del colectivo de visitantes que recibe esta comunidad autónoma. En este caso cabe destacar que la influencia de los mismos es mayor entre los viajeros que se consideran ecoturistas que entre los turistas rurales estándar. Así, se muestra cómo para el 35% de los ecoturistas que recibe este territorio son tan importantes como para condicionar su estancia, superando en cuatro puntos al resto. Sin embargo, para el 49% serían importantes, aunque no decisivos, lo que contrasta con el 55% que ha señalado esta opción. Por último, para el 15% no influirían en absoluto en sus decisiones, lo que supone sólo un punto más que para el turista rural estándar.

Oferta y especialización

Cuando se analiza la situación de la oferta con respecto a este colectivo, primero se observa cuál es su situación con respecto al nivel de especialización de la misma. Así, el siguiente gráfico muestra la comparativa general con España, en cuanto a los nichos de mercado que más tienen que ver con el ecoturismo y la sostenibilidad.

Gráfico. Fuente: Observatorio de Turismo Rural. Daros relativos a la encuesta de propietarios.

Sin olvidar que el 18% de los establecimientos en Esapaña y el 18,40% en Castilla y León no se han especializado en ningún segmento, entre los que sí lo han hecho encontramos algunas diferencias interesantes. Así, el ecoturismo se presenta como una apuesta algo más sólida en la media nacional (19,30%), pero con el 16,10% en el caso de Castilla y León. Sin embargo, cabe citar que con respecto al turismo ornitológico (11,6% vs. 7,30% media nacional) y el enológico (10,5% vs. 7,50% cliente nacional), Castilla y León destaca con respecto a la media nacional, mostrando una tendencia afín a los parámetros en los que se mueve el consumo ecoturístico, donde la fauna o la riqueza gastronómica son pilares fundamentales.

Curiosamente, Castilla y León no destacaría por una segmentación alineada con el cliente deportista en general y ciclista en particular, lo que cabría apreciar como una oportunidad y no tan sólo como una carencia. Más allá de estos datos generales sobre los alojamientos rurales castellano y leoneses, para profundizar en las características de aquellos establecimientos que se pueden considerar como oferta ecoturista hay que basarse en los que han respondido que complementan su oferta con actividades y servicios de ecoturismo de manera habitual y consideran atractivo hacer este tipo de propuestas a sus clientes porque es un cliente al alza o porque contribuye a la sostenibilidad de mi entorno y negocio.

Este grupo de establecimientos suma un total de 174 en Castilla y León, lo que supone el 30,47% del total de empresarios que han respondido a la encuesta a nivel nacional (571). Sin embargo, sólo representa el 17,41% entre aquellos establecimientos españoles que también se podrían considerar ecoturistas (999).

Alquileres íntegros

Al profundizar en las respuestas de estos 174 alojamientos ecoturistas de Castilla y León, el 77,6% ofrece alquiler íntegro frente al 66,30% de la media nacional. Este dato encaja con un cliente que, como se ha mencionado anteriormente, valora especialmente la comodidad para estancias en grupo.

Asimismo, la oferta de alojamientos ecoturistas de esta comunidad autónoma se caracteriza por recibir casi exclusivamente cliente nacional. Sólo el 1,7% dice recibir mayoría de clientes extranjeros, lo cual queda muy por debajo del ya escaso 5,30% de alojamientos ecoturistas españoles con ese tipo de clientela. Respecto a esta cuestión, el 62,6% de estos propietarios encuestados (vs. 42,50% resto nacional) indica que esta situación se resolvería con una mayor inversión en promoción por parte de la Administración, mientras que el 37,4% (vs. 47,50% resto nacional) indica que la solución en residiría en una mayor preparación de los empresarios para atenderlos.

La gestión del negocio

En relación a la gestión del negocio, en el caso de los establecimientos ecoturistas castellano y leoneses, el 59,8 de los 174 le dedica menos de tres horas diarias al negocio. Ello supone una asignatura pendienteen el camino a la profesionalización al compararlo con el 49,7% de la oferta nacional orientada al ecoturismo. Por otro lado, un 46,6% de los 174 encuestados dice que la reserva online no le ayuda a conseguir mayor ocupación (vs. 37,70% resto nacional). Este dato hay que tenerlo muy en cuenta, puesto que choca con el 54% de viajeros ecoturistas que recibe esta región y que preferirían hacer su reserva online.

Las carencias del sector se hacen también patentes al observar como sólo un reducido 15,5% de alojamientos ecoturistas de Castilla y León ha subido precios en los últimos dos años, mientras que en la media nacional de este segmento asciende ocho puntos por encima (vs. 23,70%.).

Intur Academy

EscapadaRural.com, que acaba de firmar un acuerdo de colaboración con la Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur), en Valladolid, será la entidad organizadora del área de naturaleza dentro de Intur Academy, las jornadas profesionales del evento. Intur se celebra en la Feria de Valladolid del 22 al 25 de noviembre.