Lechuga, simple o sofisticada En la mesa más humilde y en las cocinas más exquisitas, pero siempre presente en nuestra gastronomía ANA SANTIAGO Valladolid Viernes, 15 junio 2018, 14:29

En la mesa más humilde, en las cocinas más exquisitas. La lechuga, en sus muchas variedades y en sus muchas más opciones de preparación es, sin duda, la reina de las ensaladas. Da color, da textura, da sabor. Es sana, nutritiva, con pocas calorías y gusta a casi todo el mundo. Desde la alargada y sabrosa, tal vez la que más sabor aporta, la romana, hasta la de cogollo denso y crujiente, muy apretado, semejante a una col que es la iceberg. Esta es muy insípida, pero agrada por su chasqueante textura y la facilidad para cortarla finamente y para lavarla porque su formación prieta impide que entren bichos o tierra. Y regala el sabor que le aporte el aliño, lo transmite sin sumar el propio y, en ocasiones, esto es una ventaja. Es la variedad más habitual en las regiones donde no se da naturalmente esta hortaliza porque puede cultivarse en tanques hidropónicos con magníficos resultados. Con cogollo redondo, hojas finas y textura blanda, sutil e intensa es la francesa o Boston. La gallega, rizada o lisa, es similar, especialmente rica pero requiere un consumo rápido desde que se corta, no aguanta en la nevera tanto como otras variedades. Aunque un buen truco, y no solo para este tipo de lechuga es, cuando conservan algo de raíz, ponerlas en agua, como si de una planta se tratara. Prolonga considerablemente su calidad al evitar que se pongan lacias.

Otras opciones más coloristas son las de hojas de roble o la de Batavia, sueltas y ligeras. Cualquiera, o la mezcla de varias, ofrecen espectaculares ensaladas y combinan con casi todo como planto principal o como compañía, guarnición o aderezo. Además de la clásica –con tomate, cebolla y pepino– pueden sumarse quesos y frutos secos, pepinillos y aceitunas, en ensaladas frías y templadas. Y el aliño –junto al tradicional aceite, vinagre y sal–, las posibilidades con yogur o mostazas, aceites y vinagres con nuevos sabores, sola con aceite de oliva y romero... como base de aves o pescados escabechados.

Acompañan bien bocadillos y hamburguesas, bocaditos de pescado, rollitos de lechugas gratinadas, crema de lechuga y beicon, salteado de cigalitas con esta verdura, a la cazuela, enrollados de cerdo y con salsa de cacahuete o el poco conocido, y aún menos usado, puré con patata. Pobre en calorías, las hojas exteriores son más ricas en vitamina C que las interiores, es un ingrediente indispensable si se quiere llevar una dieta saludable, además de un sabroso ingrediente, tal y como lo pone de manifiesto su presencia en las mesas. Cuanto más verde y oscura, más nutrientes.