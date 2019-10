Alimentos 'eco', la incertidumbre está servida Cada vez es más frecuente encontrar productos bajo un etiquetado que vende una fórmula de comida muy natural, pero que no siempre lo es ANA SANTIAGO Sábado, 12 octubre 2019, 08:14

Respetuoso con las aves, de corral o camperos, alimentado a 'pasto abierto', certificado de comercio justo o del 'Marine Stewardship Council', naturales o simplemente ecológicos. Cada vez es más frecuente encontrar en los pequeños mercados de barrio, pero también en las grandes superficies, alimentos bajo un etiquetado que vende respeto al medio ambiente, a los animales y al consumidor bajo la fórmula de comida muy, pero que muy natural. No siempre lo es, no siempre es mejor.

El problema es saber. Y ya no solo despejando las ofertas fraudulentas que basan su venta en que la naranja tenga aspecto viejuno y la manzana no sea de exposición y parezca de cera, sino, incluso, las que tienen la garantía de una inspección y del cumplimiento de regulaciones.

No es fácil controlar todos los términos de apariencia de calidad y salud y no intervencionismo y sus significados. Para conseguir que las etiquetas sean más homogéneas y más fáciles de entender, el USDA (United States Department of Agriculture) está desarrollando los criterios que se deben cumplir y otros términos que se someterán a las inspecciones de este organismo. Este departamento norteamericano de Agricultura establece que para que un alimento se considere ecológico debe crecer sin pesticidas, abonos elaborados con ingredientes sintéticos o lodos residuales, herbicidas, antibióticos, ingeniería biológica, hormonas o radiación ionizante. Evidentemente es deseable alejar todo ello de lo que llega a la mesa. Los alimentos ecológicos de origen animal (carne, aves, huevos y lácteos) proceden de los que ingieren al 100% comida ecológica, que no han recibido antibióticos ni hormonas y han tenido acceso al aire libre.

Otro término habitual es el de 'sostenible'. En este caso, tal movimiento fomenta alimentarse de productos de proximidad producidos mediante métodos de agricultura y de ganadería sostenibles; es decir, utilizando técnicas estacionales que no dañan el medio ambiente y que conservan las tierras de cultivo.

Un alimento ecológico es sencillamente el que se ajusta al RE 848/2018 sobre producción ecológica y etiquetado, para el que su productor ha solicitado someterse a dicha certificación, ha abonado las correspondientes tasas y superado los controles fijados, y, así, ha ganado el derecho de usar el sello que lo distingue. Pero la polémica está servida, no solo porque la regulación parece a muchos poco clara, interpretable y con algo de demagogia, sino porque hay quien, y muestra avales de estudios, asegura que estos alimentos ni son mejores desde un punto de vista nutricional ni lo son para el medio ambiente o los animales.

Hace apenas un par de meses, Bernard Url, director de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, abonó todas las confrontaciones cuando declaró que, en relación a la seguridad, no hay mayores diferencias entre el consumo de alimentos de origen ecológico y los de producción convencional y que, probablemente, tampoco hay tales diferencias en términos nutricionales.