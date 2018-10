Joan Roca revalida el premio al mejor cocinero del mundo en los Best Chef Awards Joan Roca, durante su intervención en la edición del pasado año en la cumbre San Sebastián Gastronómica. / Jose Usoz Estos premios buscan dar visibilidad al profesional por encima del restaurante en que trabaje EL NORTE Valladolid Viernes, 5 octubre 2018, 20:25

Joan Roca ha vuelto a ser elegido como Mejor Chef en los Best Chef Awards de 2018. De esta manera Joan Roca volvía a convertirse así en el nuevo mejor chef (del mundo) en una lista que, según su promotor, busca «visibilizar» al profesional por encima del restaurante en el que trabaje. «Creo que en el caso de Joan Roca la gente premia su constancia en el trabajo y el desarrollo de su pasión sin dejarse deslumbrar por los focos. Es un justo merecedor del premio por segundo año consecutivo», aseguraba el ideológo de estos 'awards', Cristian Gadau, al término de una gala más bien casual.

Al mayor de los Roca el premio le cogió un tanto por sorpresa, porque no esperaba revalidarlo: «Al menos me hubiera preparado un pequeño discurso en inglés…», reconocía entre risas tras dedicar este nuevo reconocimiento -¡otro más!- a sus hermanos y demás equipo del Celler de Can Roca. Nos lo cuenta Belén Parra en la Revista Gastronómica Digital 7 Caníbales.

El cocinero ve con buenos ojos la proliferación de listas en torno a la gastronomía «porque reflejan puntos de vista diferentes y dan visibilidad a los chefs y a su trabajo», si bien le gustaría que también resaltaran «el talento de los jóvenes que vienen empujando fuerte». En un sentido parecido se manifestó David Muñoz, muy caro de ver en eventos de este tipo: «¿Por qué hay que hacer caso sólo de un solo discurso o de apenas un criterio? ¿Qué es más o menos fiable y por qué? Cuanta más pluralidad, mejor para todos».

Dabiz Muñoz, de Diverxo, un punto de locura

El chef de Diverxo quedó tercero por detrás de René Redzepi en unas votaciones que congregan la opinión de cocineros y aficionados a la gastronomía de casi todo el planeta a base de click. «David ha cambiado la visión que muchos teníamos de la cocina. Es muy talentoso y un valor al alza por su inconformismo. Ese punto de locura tan suyo es el que más se asemeja al modo como percibimos la gastronomía desde los Best Chef Awards», apostillaba Gadau al término de la gala.

Una de las categorías de estos premios alude al peso que un determinado chef tiene en las distintas redes sociales. Se lo llevó Grégoire Berger, del Ossiano de Dubai. Otras categoría premia el arte de la composición plástica sobre el plato que se comparte sobre todo vía Instagram, que ganó Matt Lambert, del Musket Room de Nueva York.

La Mejor Chef Lady, Emma Bengtsson

Son sin duda otros modos, ni mejores ni peores, de apreciar y premiar el hecho gastronómico. Habrá que ver si los galardones evolucionan en paralelo a las tendencias y si, finalmente, llega también el día en que no tenga sentido distinguir entre hombres y mujeres (chefs) a la hora de valorar su trabajo en la cocina. El premio a la Mejor 'Chef Lady', por cierto, recayó este año en Emma Bengtsson, del Aquavit de Nueva York.

El resto de galardonados fueron Antonio Bachour por su cocina dulce; Isabella Poti y Floriano Pellegrino, del Bros de Lecce, como chefs revelación; y Andrea Aprea, del restaurante VUN de Milán, como el chef más destacado de la ciudad que acoge el evento.

Cada año, 50 nuevos cocineros se suman a un listado de otros 300 profesionales, entre los que hay que votar por uno solo en virtud de su talento, su experiencia, su potencial y su personalidad. De ahí surgen los 300 más votados. En esta edición, el cocinero que ha obtenido más votos de sus colegas ha sido Bjorn Frantzén, cuarto por detrás de Dabiz Muñoz en la clasificación del premio al Mejor Chef de estos Awards.

The Best Chef Awards 2018. Top 100

#1 Joan Roca – España

#2 René Redzepi – Dinamarca

#3 Dabiz Muñoz – España

#4 Björn Frantzen – Noruega

#5 Jonnie Boer –Países Bajos

#6 Niko Romito – Italia

#7 Alex Atala – Brasil

#8 Massimo Botura– Italia

#9 Yannick Alleno – Francia

#10 Vladimir Mukhin – Russia

#11 Grant ACHATZ – USA

#12 Enrico CRIPPA – Italy

#13 Alain PASSARD – France

#14 Albert Adrià – España

#15 Nick BRIL – The Netherlands

#16 Rasmus KOFOED – Denmark

#17 Massimiliano ALAJMO – Italy

#18 Virgilio MARTÍNEZ – Perú

#19 Daniel HUMM – Swiss

#20 Peter GOOSSENS – Belgium

#21 Hajime YONEDA – Japan

#22 Norbert NIEDERKOFLE – Italy

#23 Gregoire BERGER – France

#24 Quique Dacosta – España

#25 Pierre GAGNAIRE – France

#26 Andrea APREA – Italy

#27 Davide OLDANI – Italy

#28 Martín Berasategui – España

#29 Yoshihiro NARISAWA – Japan

#30 Andoni Luis Aduriz –España

#31 Syroco BAKKER – The Netherlands

#32 Andreas CAMINADA – Swiss

#33 Eneko Atxa – España

#34 Gert de MANGELEER – Belgium

#35 Emma BENGTSSON – Sweden

#36 Pascal BARBOT – France

#37 Michel TROISGROS – France

#38 Anne-Sophie PIC – France

#39 Christopher HACHE – France

#40 Eric FRECHON – France

#41 Esben HOLMOBOE – Denmark

#42 Sven ELVERFELD – Germany

#43 Vincenzo GUARINO – Italy

#44 Christian PUGLISI – Italy

#45 Benoit DEWITTE – Belgium

#46 Dominique CRENN – France

#47 Corey LEE – South Korea

#48 Joris BIJDENDIJK – The Netherlands

#49 Nino DI COSTANZO – Italy

#50 Ronny EMBORG – Denmark

#51 Christian Bau – Germany

#52 Heinz Beck – Germany

#53 Dani García – España

#54 Paolo Casagrande – Italy

#55 Jan Hartwig – Germany

#56 Andre Chiang – Taiwan

#57 Thomas Keller – USA

#58 Matt Orlando – USA

#59 Alexandre Couillon – France

#60 Richard Ekkebus – The Netherlands

#61 Jean-Francois Piege – France

#62 Frédéric Anton – France

#63 Enrico Bartolini – Italy

#64 Michael Tusk – USA

#65 Mauro Colagreco – Argentina

#66 Mauro Uliassi – Italy

#67 Simone Cantafio – Italy

#68 Sang Hoon Degeimbre – Belgium

#69 Thomas Buhner – Germany

#70 Tim Raue – Germany

#71 Arnaud Lallement – France

#72 Daniel Boulud – France

#73 Josean Alija – España

#74 Guillaume Bracaval – France

#75 Antonio Guida – Italy

#76 Nils Henkel – Germany

#77 Bo Bech – Denmark

#78 Elena Arzak – España

#79 Chantel Dartnall – South Africa

#80 Magnus Nilsson – Sweden

#81 David Toutain – France

#82 Jacob Jan Boerma – The Netherlands

#83 Clare Smyth – UK

#84 Heston Blummenthal – UK

#85 Angel León – España

#86 Brett Graham – Australia

#87 Giuseppe Iannotti – Italy

#88 Gerald Passedat – France

#89 Fredrik Berselius – Sweden

#90 Atsushi Tanaka – France

#91 Julien Royer – France

#92 Felix Lo Basso – Italy

#93 Rodolfo Guzman – Chile

#94 Paul Pairet – France

#95 Davide Scabin – Italy

#96 Tiago Sabarigo – Portugal

#97 Arnaud Bignon – France

#98 Peter Gilmore – Australia

#99 Tomaz Kavcic – Slovenia

#100 Jannis Brevet – The Netherlands