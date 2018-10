El secreto está en el ibérico Ángela García Curto. / Silvia G. Rojo La artesana concede tanta importancia al hígado como al tocino en esta receta SILVIA G. ROJO Ciudad Rodrigo Viernes, 19 octubre 2018, 14:51

Lleva 45 años elaborando paté y de momento, ni revela la fórmula ni la vende. «El día que lo deje, ya veré», comenta Ángela García Curto, propietaria de Patés la Charra. El secreto está a salvo, lo tiene patentado y es «una empresa de Barcelona la que se encarga de eso» a pesar de que asegura que no son pocos los que se han interesado por comprar esta receta que, de momento, va a continuar bajo siete llaves.

Recuerda cómo siendo joven entró a trabajar en la que entonces era la fábrica de Conservas Herranz, donde hace 85 años ya se elaboraba este paté que se identifica con Ciudad Rodrigo y donde además se elaboraban conservas vegetales. «A mí tampoco me enseñaron cómo se hacía, solo el dueño se encargaba de la receta en la que yo me fijaba, pero un día se puso enfermo y tuve que tirar para adelante. Hasta hoy. Desde el principio la receta se ha mantenido, es la original y nada se ha cambiado con el paso de los años».

La particularidad de este paté es que está elaborado con hígado de cerdo ibérico, y no de cualquier ibérico, sino del que se cría con bellota. Ángela comienza a fabricar, precisamente, cuando arrancan los sacrificios de los cerdos procedentes de la montanera y, según sus propias palabras, «la esencia es el hígado pero también el tocino, todo elaborado de manera natural, sin colorantes ni conservantes».

En unos días comenzará esa campaña de matanzas, con la bellota en pleno apogeo, y con el género reservado desde hace meses: «Estoy en el sitio perfecto para hacer este tipo de paté, en la comarca de Ciudad Rodrigo, aquí el cerdo ibérico es reconocido por su calidad».

La mujer concreta un poco más a la hora de trasladar sus dinámicas: «Normalmente fabrico de octubre a mayo, dos días por semana, para tener la cantidad suficiente para mi clientela. Dependo también del matadero donde me van guardando la materia prima».

Su producción «todos los años se acaba» y, de manera contundente, asegura que solo distribuye en España pues la experiencia de hace muchos años le dice que no fue cosa sencilla alcanzar determinados puntos. «Ya no quiero ir fuera, me lo han preguntado pero con los sitios que tengo ya es suficiente».

Defiende su producto como «artesanal» y la fase de fabricación es muy manual, no entran muchas máquinas para hacerlo».

Cuenta como anécdota que en alguna ocasión se ha encontrado con clientes que «ni han dejado pasar un tiempo mínimo para abrir la lata» y la recomendación es clara: «Hay que esperar un poco para poderlo sacar, por lo menos un mes, y cuanto más tiempo se deje, mejor». En su casa conserva de manera testimonial latas de hace 22 años, «están perfectamente», y el motivo de mantenerlas tanto tiempo fue precisamente ese, demostrar que esté paté perdura al paso del tiempo, mucho tiempo.

La idea original fue la de llamarlo 'paté de Ciudad Rodrigo' pero ante la imposiblidad de utilizar ese nombre, se quedó con La Charra, «también muy de nuestra tierra». En cualquier caso, el artículo está perfectamente identificado con la localidad salmantina, «pienso que es otra manera de promocionar Ciudad Rodrigo porque mucha gente no pregunta por el paté La Charra sino por el paté de Ciudad Rodrigo». Ella misma ha pasado a ser, después de tantos años en la brecha, Ángela 'la del paté'.

Este producto, de sabor intenso y que nada tiene que ver con cualquier paté al uso, «es para gente que lo sabe apreciar», al tiempo que reconoce: «Yo entiendo que mucha gente compre tres latas de paté por un euros porque este cuesta casi dos euros una lata en la tienda, pero la gente que lo adquiere, lo sabe apreciar».

El paté La Charra, tan secreto en su formulación como ese famoso refresco de cola, empezó siendo cosa de un hombre y «ha quedado en manos de una mujer».

Quizá sus nietas, Mencía y Ava, puedan seguir la tradición. «La mayor sí que ha venido y dice que la gusta, pero ya se verá». De momento, Ángela se prepara para este temporada.