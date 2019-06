El éxito de la alta cocina en Castilla y León tiene nombre: Mesa Degusta

Mesa Degusta nació con el propósito de acercar creaciones únicas de los más grandes chefs de Castilla y León a todos los lectores de El Norte de Castilla. EL NORTE Valladolid Martes, 18 junio 2019, 10:22

Un surtido de ocho de los más prestigiosos chefs de Valladolid ofrecen cada sábado creaciones culinarias únicas en sus reconocidos restaurantes. Mesa Degusta acerca 50 menús exclusivos a un precio fijo de 38€ por persona a través de los que se puede saborear la esencia de cada uno de estos prestigiosos artistas de la cocina.

Esta semana el protagonista es Gabi García, un excelente lugar donde disfrutar de la cocina de mercado y en el que todavía quedan algunas plazas antes de agotar, si todavía no te has decidido, no pierdas la oportunidad pinchando aquí para hacerte con uno de los últimos.

Dos de los platos que componen el menú degustación en Gabi García. / Alberto Mingueza

Hasta el momento más de 300 personas han podido hacerse con uno de estos menús creados específicamente para aquellos que gustan del mejor producto tratado por las mejores manos.

Sibaritas Klub, 5 Gustos o el reciente ganador del pincho de oro, Suite 22, arrancaron agotando en pocas horas las posibilidades de ser uno de los afortunados en probar sus creaciones.

El siguiente en ofrecer sus exquisiteces fue Casa Pedro donde la cocina tradicional se viste de gala presumiendo de tener uno de los mejores lechazos de Valladolid incluyendo también en su propuesta de Mesa Degusta sus famosos langostinos flambeados.

Los cuatro platos del menú de Casa Pedro. / Alberto Mingueza

Este viaje gastronómico por la alta cocina de Valladolid que se llama Mesa Degusta finaliza con los tres pesos pesados de la ciudad: el restaurante Trigo con su flamante Estrella Michelin, un clásico como Don Bacalao que sigue innovando con su cocina de más alto nivel y, por supuesto, el Trasto con su cocina para curiosos. Cada uno con su toque prometen sorprender con sus platos y hacer las delicias de los paladares más exquisitos, no dejes de estar atento los tres próximos sábados a www.degustacastillayleon.es y pincha en Mesa Degusta para no quedarte sin el tuyo.