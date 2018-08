Dime dónde viajas y te diré qué comes La gastronomía es uno de los principales motivos por los que los españoles eligen su destino de vacaciones JUAN J. LÓPEZ Valladolid Miércoles, 1 agosto 2018, 19:42

Las vacaciones ya están aquí -para muchos de los españoles- y son muchos los que han planificado y planifican su destino en función de la gastronomía y de que allá donde vayan, haya buenos sitios para comer.

De hecho, según un estudio elaborado por ElTenedor, para más de la mitad de los españoles, salir de restaurantes y evitar la cocina es sinónimo de «unas auténticas vacaciones». Es más, esta será una de las actividades a las que más dinero destinarán.

De esta forma, el turista que viaje a la costa gallega no concibe no comerse una buena mariscada en algún momento, al igual que si el destino es la costa del Sol. El viajero no concibe las vacaciones en Valencia sin un buen arroz; mientras que si se opta por el turismo de interior, Valladolid o Burgos tendrían el lechazo como auténtico protagonista. ¡O qué decir del cochinillo si nos dejamos seducir por un viaje para ver el Acueducto de Segovia!

En Asturias, las auténticas sidrerías lo saben bien. Cachopo bien regado por una 'sidrina', al igual que sería impensable visitar el País Vasco y no comer la variedad de sus pescados y la forma de cocinarlos.

El 30% de los encuestados asegura que visitará un restaurante una vez al día estas vacaciones. Otro 30% tiene pensado salir a comer o, especialmente cenar fuera, tres ó cuatro veces por semana. El presupuesto con el que cuenta el 40% de los encuestados para disfrutar de la cocina fuera se sitúa entre 25 y 30 euros por persona y comida. Y es que la relación calidad-precio es lo que más valoran (el 76%), seguida de una carta atractiva (55%) y una buena terraza (49%)

Pulpo, erizos de mar y zamburiñas. / Ana Santiago

Los reyes de las vacaciones

El pescaíto (42%), la paella (39%) y el marisco (33%), seguidos por la ensalada o la ensaladilla (26%) serán los platos preferidos por los españoles estas vacaciones, según el estudio. Y con seguridad, las vacaciones serán el momento de disfrutar de los placeres de la comida. De hecho, el 65% de los encuestados declaran que pedirán lo que quieran en el restaurante. ¡Las dietas se quedarán en casa hasta la vuelta!

Además, el estudio también desvela que las tres aplicaciones de telefonía más utilizadas serán los mapas (81%); la reserva de restaurantes (64%) y la meteorología (47%).