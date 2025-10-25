Palometa, aporte de vitamina B12
Este pescado azul, considerado semigraso, destaca por una carne de gran valor nutricional
Sábado, 25 de octubre 2025, 12:41
La palometa negra también denominada vulgarmente japuta, su nombre científico es Brama brama, y pertenece a la familia de los Brámidos. Su talla, suele ser ... intermedia 50 cm, aunque puede llegar a medir un metro.
Este pescado, en un 75% es agua pero tiene una carne de alto valor nutricional, se le considera un pescado graso, con hasta 5 gramos de grasa por 100 de producto y 20 de proteínas, sin aportar hidratos de carbono, de este modo el aporte calórico se sitúa en 125 calorías. Sus grasas son polinsaturadas y saturadas y en menor medida monoinsaturadas, pro tanto es un perfil de grasa con interés nutricional, con un aporte bajo de colesterol.
Entre los minerales destacan los aportes de selenio, fósforo, potasio y yodo. Y en el aporte de vitaminas, la vitamina B12 es la fundamental, de este modo una ingesta de 100 gramos aporta 6 veces los requerimientos diarios. Es llamativo su contenido, sobrepasando la carne de mamíferos y los huevos, es una vitamina importante para el desarrollo de los glóbulos rojos y el mantenimiento del sistema nervioso. Entre las liposolubles, destaca el contenido en vitamina D y vitamina E. En resumen, la palometa aporta importante cantidades en la dieta de vitamina B12.
