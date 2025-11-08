Maracuyá, la fruta de la pasión
Una excelente opción para una alimentación saludable gracias a su riqueza en fibra y antioxidantes
Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:24
La maracuyá, también conocida como fruta de la pasión (Passiflora edulis), es un fruto tropical originario de América del Sur, apreciado por su pulpa aromática, ... sabor exótico y notables beneficios nutricionales. Se consume fresca, en zumos, postres y preparaciones culinarias diversas. Desde un punto de vista nutricional, la maracuyá es una fruta de moderado aporte energético y elevada densidad de nutrientes. Por cada 100 gramos de pulpa comestible, se obtienen aproximadamente: Calorías: 97 kcal, Hidratos de carbono: 23.4 g, Grasas: 0.4 g y Proteínas: 2.2 g.
El contenido de hidratos de carbono corresponde principalmente a azúcares naturales y fibra dietética, con cerca de 10 g de fibra por 100 g, lo que la convierte en una fruta excepcionalmente rica en este componente. La fibra contribuye al tránsito intestinal, mejora la saciedad y ayuda a regular los niveles de glucosa y colesterol. En cuanto a los micronutrientes, la maracuyá es una fuente excelente de antioxidantes, vitaminas y minerales esenciales. Por ejemplo, Vitamina C: Aproximadamente 30 mg/100 g, lo que representa cerca del 50 % de las necesidades diarias.
Esta vitamina potencia el sistema inmunológico y favorece la síntesis de colágeno. Vitamina A (como beta-carotenos): Contribuye a la salud visual, dérmica e inmunitaria. Vitamina B3 (niacina) y B2 (riboflavina): Participan en el metabolismo energético: Con respecto a los minerales, destaca el potasio, importante para la función muscular y la regulación de la presión arterial, asi como el Magnesio y fósforo: necesarios para funciones celulares y neuromusculares.
La maracuyá contiene también polifenoles y flavonoides con propiedades antiinflamatorias y cardioprotectoras. Por su sabor, su perfil nutricional equilibrado y su alto contenido en fibra y antioxidantes, es una fruta ideal para incluir en una dieta saludable y variada.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión