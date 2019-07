Dos riberas, entre los tres vinos mejor puntuados en el concurso que convoca Akatavinos Algunos de los miembros del jurado del certamen de vinos CIVAS. / Vinetur Varios blancos de Rueda están también entre los mejor valorados en el certamen CIVAS NIEVES CABALLERO Valladolid Sábado, 6 julio 2019, 22:16

Dos tintos de la Ribera del Duero, Arzuaga Gran Reserva 2011 de Bodegas Arzuaga Navarro y Cuesta de las Liebres 2014 de Pago de Carraovejas, se encuentran entre los tres vinos mejor puntuados en el concurso CIVAS 2019, que organiza la Revista y Guía de Vinos AkataVino. Las puntuaciones absolutas que han obtenido son 97 puntos. La misma valoración que ha recibido Fondillón de Alicante 1996 de Bodegas Monovar. Según los datos de AkataVino de los que se hace eco Vinetur, Rioja con 49 vinos y la Ribera del Duero con 48 son las zonas más representadas.

Durante el último año, el equipo de la Revista y Guía de Vinos AkataVino ha catado y valorado más de 5.000 vinos procedentes de 3.000 bodegas, y solo, las bodegas con vinos por encima de los 90 puntos han recibido la nominación directa para participar en CIVAS 2019, un certamen bienal. Un total de 517 vinos han obtenido medallas con puntuaciones que oscilan entre los 90 y 97 puntos. Vinos procedentes de 54 zonas de elaboración diferentes que representan a toda la península, así como Baleares, Canarias y la zona francesa más reconocida mundialmente como es la Champaña.

España ha dejado de ser un país principalmente de tintos, a pesar de que el 55% de los vinos premiados lo son. Los vinos blancos ganan posiciones entre las mejores elaboraciones del país con una representación del 27%, dejando a los espumosos con un 8%, y un 5% para rosados y un 5% para dulces y generosos.

Blancos con nombre propio

Año tras año las bodegas prestan más atención y dedican mayores recursos a elaborar vinos blancos de altas prestaciones sensoriales y emocionales, en este aspecto las máximas puntuaciones han sido para Capitel 2016 (96.5 puntos) de Ossian Vides y Vinos (Segovia, Vino de la Tierra de Castilla y León)), Vindel 2015 (96 puntos) de Bodegas Martín Códax y Pedranai de Santiago Roma Albariño 2017, que en su estreno logra 95.8 puntos, así como los 95.5 puntos obtenidos por Finca Viñoa Paraje Penaboa 2014 de Grandes Pagos Gallegos.

Cinco blancos han compartido la puntuación de los 95 puntos: Ossian 2016, Pazo Pegullal Albariño 2017, Rioja Vega Tempranillo Blanco Reserva 2016, Viuda Negra Finca Villahuercos 2017 y Zacatín Sobre Lías 2017 de la emergente bodega granadina Fontedei, o bodegas como Cuatro Rayas y Castelo de Medina, La Granadilla o Laparra Wines, lo que demuestra que los vinos de la Denominación de Origen Rueda tienen futuro más allá de la competencia en precios.

Dentro de los vinos tintos, han sorprendido la recuperación de la calidad en los vinos grandes reservas como las propuestas riojanas de La Rioja Alta con su afamado 904 y su Viña Arana, o Don Jacobo de Bodegas Corral. Los grandes reservas de Briego, Parajes de San Juan (Convento de las Claras), Antigva, o Viña Arnaiz, de la DO Ribera del Duero también ocupan buenas posiciones.

Grandes reservas

Los vinos elaborados con una sola uva (o al menos mayoritaria), o monovarietales que más han destacados han sido: Abrí las Alas de Valdemonjas (Tinto Fino, de la DO Ribera del Duero), La Dueña de Ícala Bodega y Viñedos (Bobal), Altos R Pigeage de Altos de Rioja (Graciano), Martín Sarmiento de Cuatro Pasos (Mencía, de la DO Bierzo), Muri Veteres de Carchelo (Monastrell), Purgapecados de Dehesa de Luna (Cabernet Sauvignon), Vetas de Bodega Vetas (Petit Verdot), Cuevas de Arom os Cantals 2016 (Garnacha), El Laberinto de Viña Ane (Tempranillo), eldoze 2013 (Syrah), Luis Peique (Mencía, de la DO Bierzo), Ildania Bobal Indígena 2016, Clunia (Malbec) 2015, La Pizca 2014 (Tinta de Toro, de la DO Toro), Violetes de Fang 2017 (Cariñena), Mastines de Pago Los Balancines (Garnacha Tintorera), o el Rioja Vega Tempranillo Blanco Reserva.

Formato Magnum

El formato también importa por ello los dos mejores vinos en formato Magnum (1,5 litros) han sido MHV04 2015 de La Melonera y El Patio de Valdemonjas 'Vino sin sulfitos añadidos', de la Ribera del Duero.

Dentro del mundo de los espumosos, los máximos galardonados han sido Agustí Torelló Mata Kripta 40 Aniversario 2007 y su Kripta Gran Reserva 2010 (96 y 95.5 puntos respectivamente), Rovellats Gran Reserva Masía S.XV Brut Nature 2010 (96 puntos) de Cavas Rovelltas, seguidos por Champagne Cleó Brut Blanc de Blancs (95.5 puntos) de Champagne Esterlin, Vallformosa 150 Brut Gran Reserva 2014 (95.5 puntos) de Vallformosa, o Edoné Rosé Gran Cuvée 2016 (Viñedos Balmoral) y Montesquius Rosé Doré Brut Nature Gran Reserva 2015 (Montesquius) con 95.3 puntos, logrando los 95 puntos exactos los cavas Cava Gatell Heritage Brut Nature Reserva (Gatell) y Gran Torelló Brut Nature (Torelló).

Rosados de guarda

Los rosados no sólo están de moda por su abanico de tonalidades intensas y pálidas, además porque tenemos hoy en día algunos de los mejores y más fascinantes rosados del mundo listos no sólo para aportar frescura y fruta, rosados preparados para una larga guarda gracias a su estructura y acidez, hablamos de vinos como Impromptu Rosé 2018 (Hispano Suizas), Mara Bastardo (Terras do Cigarrón), Lunares Rosado (Lunares), Viuda Negra Prado de las Almas (Javier San Pedro Ortega), Bohemian Rhapsody Rosado (El Vino Pródigo), F.Schatz rosado (F.Schatz) o el navarro Nomeolvides (Finca La Cantera de Santa Ana).

Generosos y vinos especiales

Dentro del fantástico mundo de los generosos y vinos especiales, sin duda las bodegas más galardonadas han sido las jerezanas Arfe y Delgado Zuleta, la imponente Pérez Barquero de Montilla Moriles, la sorprendente Bodegas Sauci del Condado de Huelva, así como una de las bodegas más premiadas en España como es la malagueña afincada en la Axarquía Bodegas Dimobe.

Las elaboraciones dulces también han tenido una excelente representación gracias a vinos con más de 95 puntos como el Fondillón 1996 de MGWines Group, Arcos de Moclinejo PX dulce 1974 (Dimobe), Ariyanas Terruño Pizarroso 2012 (Bentomiz), y Sol i Serena de Damigiana (Cellers d'en Guilla).

Los vinos que han obtenido medalla de oro y gran oro serán candidatos a los Premios AkataVino 2019 que el jurado otorgará a partir del mes de septiembre a tenor de la puntuación obtenida y entrando en juego otras connotaciones como la etiqueta, el packaging y el precio. Estableciendo un rankinto TOP 10 por cada una de las categorías a premiar.

La selección de bodegas premiadas ha sido precedida de una rigurosísima selección entre las mejores y más puntuadas. En la web del concurso www.concursocivas.com se desgranan los detalles cada bodega con sus vinos, puntuaciones y resultados. AkataVino se limitará a los Super Top que han obtenido las mejores puntuaciones, los que nombra como 'The Best of the Bests'.

La lista con los mejores: http://guiaakatavino.com/los-500-mejores-vinos-espana-concurso-civas-2019