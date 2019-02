Más de 300 vinos con DO de Castilla y León tomán la Plaza España de Madrid Segundo Salón de los Grandes Vinos de Castilla y León. / RAMÓN GÓMEZ El II Salón de los Grandes Vinos de la comunidad autónoma espera recibir la visita de más de 1.000 profesionales NIEVE CABALLERO Madrid Lunes, 25 febrero 2019, 14:50

Hasta 130 bodegas de las distintas denominaciones de origen de Castilla y León han tomado el nuevo hotel VP Plaza España de Madrid con sus mejores vinos. El objetivo es conquitar a los cerca de seis millones de habitantes de Madrid y que los miles de turistas que acuden a la capital prueben en sus establecimientos los vinos de las comarcas vitivinícolas de la comunidad autónoma. Los bodegueros han acudido con más de 300 referencias al II Salón de los Grandes Vino de Castilla y León, organizado por la Junta de la comunidad autónoma en colaboración con el periodista especializado Enrique Calduch. El salón, que arrancó a las 12:00 horas y se cerrará a las 21:00 horas, después de un descanso para comer, espera recibir a más de un millar de profesionales, entre hosteleros, sumilleres, distribuidores y compradores, así como prensa especializada.

Dicen que de Madrid al cielo. Madrid es el mejor escaparate para cualquier productos, también los vinos. El salón ha ganado en espacio y el luz, según las apreciaciones de los presidentes y otros responsables de las denominaciones y otras figuras de calidad vínicas de la comunidada autónoma. Miguel Sans, director general de la DO Ribera del Duero, explicó que de la comarca vitivinícola más importante de Castilla y León han acudido 36 bodegas con un máximo de tres vinos por cada una de ellas. Sanz ha explicado que se trata de «una acción importante porque ayuda directamente a las bodegas a mostrar sus vinos a los profesionales, que están a un paso de los consumidores». El lugar elegido, según ha apuntado, «es espectacular» y este año van a poder probar los vinos jóvenes recien salidos, frente al pasado año que debido a la escasa cosecha Ribera tuvo dificultades. «Tenemos que recuperar nuestra posición en el mercado madrileños», añadió.

El presidente de la DO Cigales, Julio Valles, se mostró entusiasmado con un salón que «permite acercar los vinos al consumidor, gracias a los compradores y distribuidores». En una buena acción, apuntó, y de hecho todos los años tienen que sortear entre las bodegas. Este año Cigales ha acudido con seis bodegas y cerca de 20 marcas diferentes. Para Cigales, que es una DO pequeña y menos conocida, es una actividad muy importante.

Rafael Mancebo, presidente de la DOP Cebreros, las más joven de Castilla y León aunque es una de las comarcas históricas en la elaboración de vinos, recordó que en noviembre Bruselas ya dio el visto bueno a la nueva zona de caloidad de la región. La DOP ya ha certificado dos cosechas con las contraetiquetas. Para mancebo el mercado de Madrid también tiene una gran importancia debido a su proximidad a Cebreros.

Por su parte, la presidenta de la DO Bierzo, Misericordia Bello, incidió en que «Madrid es la plaza más importante y cualquier acción ayuda mucho a las bodegas». Adelantó que «están subiendo mucho las ventas de los vinos bercianos en Madrid y tienen muy buena posición en los restaurantes de alta cocina, con espacio propio en las cartas». De la DO Bierzo han acudido 11 bodegas con sus vinos.

«El mercado de Madrid es la piedra de toque de todas las DO españolas», afirmó Carlos Capilla, director técnico de la DO Arribes. «Es la capital con seis millones de habitantes en la comunidad auitónoma y una de las que recibe más turistas. Madrid bebe vinbos de toda España, todos podemos tener un hueco», explicó Capilla. La DO Arribes cuenta con seis bodegas erb el salón.

Para la presidenta de la DO Rueda, Carmen San Martín, este salón es «fundamental porque en las grandes cadenas de hostelería, los supermercados y los distribuidores toman las grandes decisiones en Madrid». La bodeguera asegura que «los vinos de la DO Rueda funcionan muy bien en Madrid y muchos madrileños después replican sus gustos a los lugares a los que viajan después, por ejemplo en vacaiones. Además, es una época muy buena porque las bodegas ya han sacado al mercado las nuevas añadas y aprovechan para presentar la nueva imagen. La cosecha de 2018 fue abundante, de manera que las bodegas no tendrán problemas para atender a los clientes.

Carmen San Martín, al igiual que Miguel Sanz, ven interesante replicar este salón de los grandes vinos en otras ciudades españolas, Como Málaga o Marbellas.

Tomás Verdes, de la DOP Valles de Benavente, señala que Madrid es clave porque «es un mercado que todavía no lo tenemos explotado; vendemos más en el País Vasco y Galicia».

Paea José Manuel Braña, representante de la DOP Tierra del Vino de Zamora coincició en que «Madrid es muy grande, de tal manera que permite que cada bodega busque su espcio».

También el presidente de la DO Toro, Felipe Nalda, considera una plaza muy interesante Madrid, donde ya se comerciualizan los vinos mas reconocidos y puntuados de la DO, pero es necesario introducir otras referencias en los lineales de los supermercados y las tiendas especializadas. «De Madrid al cielo, no deja se der un importante escaparate porque de los que se ve en Madrid siempre hay un reflejo en el resto de España.