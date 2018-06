El vino y el arte se vuelven a maridar en la DO Rueda Un momento del concierto en Bodegas Belondrade, en La Seca. / El Norte La Fundación Belondrade celebró la úndecima edición de su encuentro de apoyo a los intérpretes artísticos EL NORTE Valladolid Miércoles, 27 junio 2018, 18:37

Un año más, con motivo del Día Internacional de la Música (21 de junio), el bodeguero francés Didier Belondrade volvió a agasajar a sus invitados con sus mejores vinos en una noche de verano en el que el arte, la música y la pintura, y la vitivinicultura se fundieron. La Fundación Belondrade celebró el viernes de la pasada semana la undécima edición del Encuentro Arte y Vino en las instalaciones de la bodega de La Seca (Valladolid), en plena Denominación de Origen Rueda.

La bodega entiende esta cita «como una metáfora del significado del vino para la familia Belondrade. La música, el arte y el vino nacen de la interpretación de lo tangible como de lo intangible. Son el resultado del encuentro entre un entorno, un concepto, un individuo y su visión». Como dice Didier Belondrade: «El vino es el lenguaje de la tierra y el reflejo de un clima, el hombre es solo el intérprete».

La Fundación Belondrade, encabezada por Didier Belondrade, tiene como objetivo principal el apoyo y promoción de intérpretes artísticos de múltiples disciplinas. La apuesta por la juventud es una de las piedras angulares. Así, el programa musical de este año estuvo encabezado por dos jóvenes intérpretes: Roxana Wisniewska (violín) y Alina Artemyeva (piano). Las carreras de ambas ya han sido recompensadas con múltiples premios y son invitadas con frecuencia a participar en festivales y encuentros, tanto nacionales como internacionales. Juntas interpretaron la 'Sonata Nr. 2, Sol mayor, op. 13 para violín y piano', de Edvard Grieg; y la 'Sonata en La mayor para violín y piano', de Cesar Franck.

Con un claro foco inicial en la música, los encuentros fueron evolucionando con el paso del tiempo, cambiando de formato y abrazando nuevas formas. Después de una larga lista repleta de grandes nombres del arte contemporáneo español: Carlos León (2012), Luis Cruz (2013), Daniel Verbis (2014), Jean Marie del Moral (2015), Nico Munuera (2016) y Luis Gordillo (2017). Este año, el artista invitado ha sido José Manuel Broto (Zaragoza, 1949).

Formado entre España y París, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas en 1995 y Premio Nacional de Artes Gráficas en 2017. Su obra se expone en algunos de los museos y colecciones de mayor reconocimiento, tanto al nivel nacional (MACBA-Barcelona, Es Baluard–Palma de Mallorca, Centro de Arte Reina Sofía-Madrid…etc) como internacional (Colección Gitanes-París, Colección PREUSSAG–Hannover, Fundación Peter Stuyvesant-Amsterdam, The DOVE Collection–Zurich, The Kampoo Collection–Tokio, The Metropolitan Museum of Art–New York).