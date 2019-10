La versatilidad de la uva verdejo de la DO Rueda, protagonista en el Salón de los Mejores Vinos El evento, organizado por Peñín, tendrá lugar los días 28 y 29 de octubre en el Pabellón 2 de Ifema EL NORTE Valladolid Jueves, 17 octubre 2019, 19:35

Peñín ha presentado el programa de actividades para la vigésima edición del Salón de los Mejores Vinos de España. Los consejos reguladores de Valencia, Rueda, Ribeira Sacra, Campo de Borja y Somontano darán a conocer sus vinos más representativos a través de catas y masterclass dirigidas exclusivamente a profesionales del sector, prensa y prescriptores.

La denominación de origen Campo de Borja será la encargada de inaugurar el programa de actividades con su cata 'Campo de Borja, Garnachas from Ribera del Ebro to Somontano del Moncayo, un recorrido por los terroirs de la DO a distintas alturas'. La sesión, que será impartida por José Ignacio Gracia, secretario de la DO, tendrá lugar el 28 de octubre a las 14:30 horas.

Ese mismo día, a las 16:30 horas, la verdejo centrará la atención de la cata organizada por la Denominación de Origen Rueda. 'La versatilidad de su uva autóctona, la verdejo' será el título de la actividad impartida por Santiago Mora, director general de la DO, y por Jesús Diez de Iscar, director técnico.

El programa del lunes se cerrará, a las 18:30 horas, con los vinos de Ribeira Sacra. La reconocida enóloga Mª Isabel Mijares y García de Pelayo conducirá el seminario «Ribeira Sacra, el sabor de un paisaje», que mostrará a los asistentes las características de esta zona productora.

El martes comenzará con la actividad 'Vino D.O. Somontano y DOP Jamón de Teruel, el maridaje perfecto'. Raquel Latre Latorre, presidenta de la DO Somontano, impartirá la actividad donde se catarán los ochos vinos que mejor reflejan las características de la denominación armonizados con el jamón de la región, considerado el mejor jamón serrano del mundo procedente de cerdo blanco.

Por último, la DO Valencia organizará una cata centrada en los vinos más representativos de esta zona de producción, titulada 'Valencianos de origen, mediterráneos de corazón'.

El XX Salón de los Mejores Vinos de España tendrá lugar los días 28 y 29 de octubre en el Pabellón 2 de Ifema y ofrecerá el mayor encuentro de vino de calidad organizado en España. En el evento, se presentarán 320 bodegas españolas que darán a conocer más de 1.600 vinos con una calificación de 90 a 100 puntos en la 'Guía Peñín de los Vinos de España 2020', ante 5.000 profesionales e internacionales.

Toda la información sobre el Salón de los Mejores Vinos, del registro de profesionales y de las actividades previstas puede consultarse en la web del evento: www.salonesguiapenin.com