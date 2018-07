La UEMC abordará el mundo del vino y su relación con la cocina Clausura del curso sobre el vino de la Fundación UEMC en 2017. / Agapito Ojosnegros El curso organizado por la Fundación UEMC arranca el 16 de julio y contará con más de 50 especialistas EL NORTE Valladolid Lunes, 9 julio 2018, 19:45

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid acogerá a partir del lunes 16 de julio, y hasta el miércoles 18, el Curso UEMC-El Norte de Castilla titulado 'El vino y la cocina', organizado por la Fundación de la Universidad y en el que se abordará un año más y desde diferentes perspectivas la importancia de uno de los sectores de la industria agroalimentaria más vinculado a Castilla y León.

Durante tres días la UEMC y el Museo Provincial del Vino (Peñafiel) se transformarán en escaparate y estudio de la enología. Más de 50 especialistas relacionados con el sector del vino, la hostelería, críticos, enólogos, bodegueros ilustres, y periodistas pasarán por esta Universidad.

Castilla y León es la cuna de muchos de los mejores vinos del mundo, pues esta tierra goza de unas características únicas para la producción de uva. Nuestro sector vitivinícola cuenta con 75.000 hectáreas de viñedo, 650 bodegas, genera más de 19.000 empleos y tiene un volumen de negocio de más de 850 millones de euros. La apuesta por la calidad que desarrollan sus productores se traduce en las 14 figuras de calidad, 13 de ellas denominaciones de origen protegidas, que alcanzan las 50.000 hectáreas y el 86% de la producción está dentro de esas figuras de calidad.

En los últimos años, se ha producido un crecimiento de las ventas, tanto en el mercado nacional, donde uno de cada cuatro vinos de calidad que se venden en España tienen su origen en Castilla y León, como en el internacional, donde se han exportado 36 millones de litros por valor de 216 millones de euros. La comunidad autónoma es, además, la segunda región de España en cuota de mercado. Uno de los grandes nutrientes de la economía regional está en la agroalimentación y dentro de ella el sector más dinámico es el vino.

El curso, de asistencia gratuita previa inscripción en elvino@uemc.es, se dirige a estudiantes, sumilleres, técnicos de bodegas, tiendas especializadas, bodegueros, periodistas, profesionales del sector del vino y personas que tengan inquietud por la cultura del vino. Las jornadas están dirigidas por el presidente de la Fundación UEMC, Luis Barcenilla.

El curso, organizado en colaboración con El Norte de Castilla, cuenta con el apoyo de la Diputación de Valladolid, de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid, de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid y de los Consejos Reguladores de la Denominaciones de Origen Cigales, Toro, Ribera de Duero, Rueda y Bierzo.

Formación e investigación

El curso comenzará el lunes 16 de julio, a las 9 horas, con la conferencia 'El vino en el Basque Culinary Center: formación e investigación', de la mano de Idoia Calleja, directora de Master y Cursos del Basque Culinary Center, presentada por Luis Jaramillo, director de COPE Castilla y León. A continuación (10:30 h.), se celebrará la mesa redonda 'Enoturismo: Comer en el hotel de la Bodega', con José Luis Prada, de Bodegas y Viñedos Prada a tope (Bierzo), Máximo San José, de Bodegas Divina Proporción (Toro), y Miguel Ángel Gayubo, presidente de la Ruta del Vino Ribera de Duero, moderados por Luis Miguel Torres, director de la Agencia ICAL.

A las 11:30 horas, será el turno de Montxo Martínez, de Bodegas Grupo Yllera, Roberto Sanz Soblechero, de Bodegas Familiares Matarromera, Miguel Sanz Cabrejas, del Consejo Regulador Ribera de Duero y de Raúl Escudero, del Consejo Regulador Cigales, hablarán de 'Los frizzantes, vinos fáciles de beber', moderados por Ignacio Fernández, director de Onda Cero y Antena 3 Castilla y León.

La primera jornada concluirá con una mesa redonda que llevará por título 'Hay vinos que están hechos para los platos y platos para los vinos', moderada por José Luis Martín, director de ABC Castilla y León, que contará con Miguel Cobo, chef de Cobo Vintage (Burgos); Víctor Martín, Chef del restaurante Trigo (Valladolid); Marcelino Calvo, sumiller de El Ermitaño (Benavente) y Miguel Ángel Benito, sumiller del Museo Provincial del Vino. Por último, se desarrollará una armonización de vinos y vinos y Alimentos de Valladolid.

Vinos naturales. verdejos, comunicación y política

La segunda de las jornadas comenzará el martes, día 17, a las 9:00 horas, con la mesa redonda 'Vinos naturales (o sea, sin aditivos químicos). Vinos piratas, mestizos…Otros vinos', a cargo de Francisco Martín, de Bodegas Pradorey; Álvaro Pérez, de la Bodega Abadía Retuerta; Jorge Monzón, de Bodega Dominio del Águila y Jesús Ledesma, enólogo e ingeniero agrónomo, moderados por Óscar Gálvez, director de El Día de Valladolid.

A las 10:00, Santiago Mora, director general del Consejo Regulador DO Rueda; Javier Sanz, de Bodegas Javier Sanz Viticultor y Álvaro Gago, de Bodegas Cuatro Rayas, departirán en torno a 'El verdejo, la uva de moda', moderados por Eduardo Gordaliza, director de Informativos de Radio Televisión Castilla y León.

A continuación (11:30 horas), se desarrollará la mesa redonda '¿En los medios de comunicación se informa ahora menos de vino y sólo aparecen las grandes bodegas?', con la presencia Ángel Ortiz, director de El Norte de Castilla; Joaquín Torné, director de 'El Diario de León'; Raúl Briongos, director de 'El Diario de Burgos', y Eduardo Álvarez, director de Radio Televisión Castilla y León, moderados por Ana Rodríguez, directora de Europa Press Castilla y León.

A las 12:45 horas, la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente y el periodista, escritor y tertuliano Fernando Jáuregui participarán en la mesa redonda titulada 'Vivencias relacionadas con el vino, la política, la vida y el periodismo', que moderará Pablo Lago, director de 'El Mundo de Castilla y León'. Tras la mesa tendrá lugar una nueva armonización de vinos y Alimentos de Valladolid.

La revolución de la bandeja

La última jornada del Curso se desarrollará en el Museo Provincial del Vino de Peñafiel. Comenzará el miércoles, día 18, a las 10 horas, con la charla 'Sumilleres, maitres, la revolución de la bandeja', a cargo de Pablo Martín, presidente de la Unión de Asociaciones de Sumilleres de España, presentado por Florencio Carrera, director general de Castilla y León esRadio.

A las 11 horas, Inés Muñoz, Bodega Hiriart (Cigales), Ángela Lorenzo, de Bodega Félix Lorenzo Cachazo (Rueda), Isabel Turrado, de Bodegas Vizar, y Almudena Alberca, de Bodega Viña Mayor, participarán en la mesa redonda 'Vinos con firma de mujer»', moderada por Nieves Caballero, redactora de gastronomía en El Norte de Castilla. Una mesa que abordará la importancia de la formación.

La última mesa redonda del curso correrá a cargo de los presidentes de los consejos reguladores, Misericordia Bello (DO Bierzo), Carmen San Martín (DO Rueda), Julio Valles (DO Cigales), Felipe Nalda (DO Toro), Enrique Pascual (DO Ribera de Duero), Miguel Ángel Rojo (DO Arlanza), Rafael Blanco (DO Tierra de León) y Juan Andrés Blanco (DO Arribes), moderados por el periodista Javier Pérez Andrés.

El curso se cerrará con la entrega a las 13:15 horas del Premio Fundación UEMC por toda una vida dedicada al mundo del vino.