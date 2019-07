La tecnología servida en una botella de vino Una botella que incorpora en su etiqueta la tecnología NFC. / Bodega Pinea Bodegas Pinea implementa un sistema llamado ConnectedBottle Miércoles, 24 julio 2019, 20:19

Pinea es una de las últimas bodegas abiertas en la Ribera del Duero, una denominación de origen que no deja de despertar el interés dentro y fuera de la Castilla y León y del país. En esta caso se trata de dos amigos mexicanos que han decidido invertir en esta zona porque la consideran la mejor. Aunque su fundadores, Vicente Pliego y Hugo del Pozzo, elaboran pequeñas producciones de vinos de alta gama de manera tradicional también apuestan por la tecnología como una fórmula para autentificar sus vinos y ofrecer información al aconsumidor.

Bodega Pinea ha implementado un sistema llamado ConnectedBottle, que consiste en la incorporación de una etiqueta de tecnología NFC (Near Field Communication) en cada una de sus botellas. Esta tecnología permite a los usuarios confirmar la autenticidad del vino, recabar información adicional sobre la añada y el proceso de elaboración y acceder a contenido exclusivo relacionado.

La etiqueta transmite de forma inalámbrica los datos de autentificación a los consumidores simplemente acercando un Smartphone con NFC. Además, cada etiqueta tiene una identificación única y rastreable, que no puede ser clonada, ofreciendo a cada producto una identidad digital única y redundando en un incremento de la confianza en la autenticidad y el valor de la compra. Como afirma Vicente Pliego, fundador de Bodegas Pinea «no solo queremos elaborar uno de los mejores vinos del mundo, queremos hacerlo de la mano de nuestros de nuestros consumidores y apostando por la innovación. Por eso no hemos dudado en implantar esta tecnología que ayudará al usuario a vivir a una experiencia más completa en cualquier parte del mundo, acercándole a la Ribera del Duero, y a nuestra manera de entender y vivir el vino»

Pinea es una bodega de nueva creación que elabora pequeñas producciones de vinos de alta gama de manera tradicional, apostando por una vinificación no intervencionista y un profundo conocimiento de las tradiciones centenarias. En consecuencia, cada paso del proceso se basa en la máxima atención al detalle. Así, en el momento oportuno se seleccionan solo los mejores racimos, cortándolos a mano y poniéndolos en pequeñas canastas para evitar incluso la más mínima perturbación en la uva y, de la misma manera, se cuida con minuciosidad cada paso de la producción con el objetivo de crear un vino único que exprese la autenticidad de Ribera del Duero y de la uva tempranillo.

Esta filosofía no intervencionista se ve enriquecida por la apuesta permanente por la innovación y la vanguardia a través de la viticultura de precisión y de la incorporación de tecnologías como la recién implantada en sus botellas. Gracias a ella también se puede recabar información sobre el lugar exacto donde se está haciendo uso de la tecnología NFC y la vinculación de los consumidores con la marca.

Pinea es una nueva propuesta vinícola situada en el corazón de la Ribera del Duero. El origen de Pinea se produce a la sombra de un majestuoso árbol de Pinus Pinea, que da nombre a un vino «hecho a mano», elaborado con el corazón, procedente de uvas de viñas viejas de más de 30 años -algunas incluso centenarias- ubicadas a más de 900 metros de altitud, y plantadas en un suelo de arcilla calcárea. Un terroir que sufre a lo largo del año un clima extremo y duro. Peculiaridades, sin embargo, que aporta personalidad, potencia y fuerza a sus vinos.