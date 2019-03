La DO Rueda permitirá que los cineastas del certamen de cortos rueden en viñedos y bodegas Racimos de uva en un viñedo de verdejo de la DO de Rueda. / Gabriel Villamil El mejor cortometraje del certamen será galardonado con 5.000 euros EL NORTE Valladolid Martes, 5 marzo 2019, 13:57

La Denominación de Origen (DO) Rueda abrió este martes la convocatoria de la cuarta edición del festival de cortometrajes on line 'Rueda con Rueda'. Un certamen que posibilita que los cineastas rueden sus trabajos en los viñedos e instalaciones de 37 bodegas de la DO Rueda.

Este festival, que cuenta con el apoyo de la Semana Internacional de Cine de Valladolid y la Diputación de Valladolid, pretende promocionar y dar visibilidad a la Denominación de Origen Rueda entre los jóvenes, a la vez que ofrece la posibilidad de descubrir a nuevos talentos del mundo del cine. El mejor corto del certamen será galardonado con 5.000 euros. Además, se mantiene el premio especial para los trabajos rodados por estudiantes de cine y audiovisuales.

El requisito imprescindible para participar en este concurso es que durante el cortometraje aparezca al menos una botella de vino blanco de la DO Rueda. La temática es libre, puede rodarse en cualquier localización del mundo, y en cualquier idioma, siempre que se subtitule en castellano.

Los cortometrajes rodados en la DO Rueda optarán al premio principal del festival y también al premio 'Origen Rueda', un galardón específico para el mejor cortometraje rodado en las localizaciones de la denominación de origen, y que está dotado con 3.000 euros.

Habrá también un premio de 2.000 euros para el mejor cortometraje realizado por estudiantes de cine y audiovisuales. Podrán optar a este premio los cortos cuyo director esté cursando estudios en escuelas de cine, universidades o ciclos formativos relacionados con el medio audiovisual.

El plazo para presentar los trabajos a concurso finaliza el próximo 7 de octubre. Las bases se pueden consultar en la página del festival. Además, esta web servirá de plataforma para subir los videos participantes, que también podrán visionarse en un canal propio en YouTube. Un jurado formado por profesionales del sector elegirá a los finalistas. Además, los tres cortometrajes con más visionados en el canal de YouTube de Rueda con Rueda, pasarán directamente a la final.

La entrega de premios se realizará durante el Ciclo 'Cine & Vino', que se celebrará en el marco de la próxima edición de la Seminci. Además del premio en metálico, los tres cortometrajes ganadores de 'Rueda con Rueda' contarán con una recompensa a nivel promocional, ya que sus trabajos se proyectarán dentro de las actividades del ciclo 'Cine & Vino', que en 2019 alcanza su sexta edición.

Proyección internacional

Los trabajos premiados en las tres ediciones previas del festival han tenido un exitoso recorrido por festivales. 'Por Sifo', dirigido por Mario Hernández y Guillermo Rodríguez, ganador de la primera edición, ha conseguido, entre otros premios, dos galardones en el Five Continents Internacional Film Festival. Además, ha participado en el certamen italiano Roma Cinema DOC.

'El origen', cortometraje dirigido por José Campos y ganador del premio a mejor cortometraje rodado en bodegas en la segunda edición, acumula diez premios y más de 40 selecciones en festivales, entre los que se incluyen certámenes nacionales como el Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo o el Festival de Cortometrajes de Torrelavega. En el ámbito internacional, ha participado en festivales de Italia, Estados Unidos, Colombia o Alemania, donde ganó el Premio del Jurado al mejor cortometraje en el Greenmotions Film Festival. Próximamente se estrenará en Holanda en el festival Helders Kort.

En la página web del festival, así como en el canal 'Rueda con Rueda' de YouTube, se pueden ver varios de los cortos premiados en anteriores ediciones del festival, como 'Por Sifo', 'Un rayo no cae dos veces en el mismo lugar', 'La venida' o 'No hay más que una'.