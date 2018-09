La DO Rueda gira su imagen Carmen San Martín, Milagros Marcos y Santiago Mora, en la presentación. / Nieves Caballero La firma presenta sus nuevas señas de identidad que buscan «una identificación rápida y acercarse a los jóvenes» EL NORTE Valladolid Viernes, 21 septiembre 2018, 15:51

Carmen San Martín y Santiago Mora, presidenta y director general del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda respectivamente, han presentado este viernes el resultado de muchos meses de trabajo.

La Do Rueda ha presentado su nueva imagen coorporativa. El logotipo, las contraetiquetas y la página web son los pilares fundamentales sobre los que se basa esta transformación. Pero este no es sólo un cambio de identidad visual, es un giro en el planteamiento estratégico que se reflejará en todos los ámbitos que abarca la DO Rueda.

«Desde el comienzo de este nuevo pleno, en el año 2016, nos hemos planteado nuevos retos que trabajen a favor de buscar lo mejor para ofrecer la máxima calidad en nuestros vinos. Entre ellos estaba el cambio de imagen, una evolución en nuestra forma de mostrarnos a los consumidores, en cómo queremos que nos perciban», explica Carmen San Martín, presidenta de la DO Rueda, quien ha estado acompañada en la presentación por la consejera de Agricultura, Milagros Marcos.

El nuevo logotipo busca reivindicar la marca Rueda, acercarse a la gente joven, pero manteniendo a los consumidores actuales y haciendo que perdure en el tiempo. La principal característica del mismo es la legibilidad, ya que se pretende una identificación rápida, clara y sencilla para el consumidor que permita el recuerdo de marca. El color amarillo se ha mantenido como nexo de unión entre el anterior logotipo y el actual.

Llamada a la juventud

«La DO Rueda es como los jóvenes: estimulante, despierta, libre, inquieta, llena de frescura y juventud. Nuestra alma joven busca diferenciarse del resto, traspasar fronteras, huir de convencionalismos. Por eso, queremos conectar con ellos, formar parte de su vida, para que nos tengan en cuenta como una opción dentro de sus hábitos de consumo», afirma Santiago Mora, director general de la DO Rueda.

Para realizar este cambio de logotipo, el Consejo Regulador convocó un concurso de agencias al que se presentaron las ideas de siete empresas de publicidad y diseño, siendo aprobada finalmente la propuesta presentada por Galera Publicidad.

Un aspecto muy importante a la hora de trabajar con el logotipo fue su adecuación a las contraetiquetas o tirillas, que son el sello de garantía y calidad que el Consejo Regulador otorga a los vinos de la Denominación de Origen Rueda.

Siguiendo la línea de reivindicar la marca Rueda se ha cambiado radicalmente la nomenclatura de las tirillas, manteniendo la misma clasificación de los vinos. De esta manera desaparecen los nombres de las contraetiquetas («Verdejo», «Sauvignon Blanc», «Espumoso», «Dorado»…) y en todas ellas aparece la palabra Rueda, diferenciándose unos vinos de otros por los nuevos colores.

«Otro objetivo que teníamos muy presente en el pleno era garantizar la seguridad de las contraetiquetas por lo que, aprovechando este cambio, se ha introducido una estampación diseñada únicamente para la D.O. Rueda, aportando un valor añadido más a nuestros vinos y que confirma el afán del Consejo Regulador por ofrecer siempre las máximas garantías de calidad», comenta Carmen San Martín.

El tercer pilar de este nuevo cambio es la página web, que no solo se ha adaptado a la nueva imagen, sino que además se le ha dado un nuevo giro centrándose mucho más en el público joven, haciéndola más dinámica, moderna e intuitiva. Unas características que ayudan a mejorar la experiencia del usuario en su navegación.