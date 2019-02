La Ribera del Duero, con las mujeres que son víctimas de violencia de género La actriz y presentadora Miriam Díez-Aroca. / EL NORTE El Consejo Regulador organizará la III Gala Solidaria #EspírituRibera que tendrá lugar el 24 de abril en Madrid EL NORTE Valladolid Jueves, 28 febrero 2019, 20:29

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero celebrará el 24 de abril en el Teatro Kápital de Madrid la III Gala solidaria #EspírituRibera. El objetivo de esta tercera edición del evento es recaudar fondos para la lucha contra la violencia de género en España, de la mano de la Fundación Elígete que preside la actriz, periodista, empresaria y presentadora Miriam Díaz-Aroca.

La III Gala Solidaria #EspírituRibera estará marcada por el espíritu ribereño, con degustación de una impresionante selección de vinos de las bodegas de la DO, además de un cóctel con productos regionales de alta calidad. La música y la cultura serán otros de los ingredientes de este evento que, en anteriores ediciones, contó con la participación de bandas como Miss Cafeina, Bye Bye Lullabye, The Wyest, Fizzy Soup o Amaral. Habrá además muchas sorpresas, relacionadas con la actividad anual de la DO Ribera del Duero, y asistirán muchas caras conocidas, celebridades y personajes muy queridos por el público que, en algunos casos, tendrán un papel activo en la gala.

Asimismo, en el propio evento se pondrá a disposición de los asistentes una tienda solidaria para la adquisición de vinos exclusivos de Ribera del Duero a precios especiales, cuya recaudación se destinará íntegramente a la Fundación Elígete en su actividad para la lucha contra la violencia de género. Como también a esa causa se dirigirá todo el dinero que se recaude con la venta de entradas para el evento benéfico, que tienen un precio de 30 euros que incluye también el cóctel y el disfrute de los vinos, una selección de más de treinta marcas de bodegas ribereñas.

Para quienes acudan desde Ribera del Duero, o desde Valladolid, se habilitará un servicio gratuito de autobuses (las plazas habrán de solicitarse cuando se reserve la entrada, pues el aforo el limitado). Del mismo modo, habrá una Fila Cero a través de la cual se podrán realizar donaciones a la causa.

Elígente y Miriam Díaz-Aroca

La Fundación Elígete es una organización sin ánimo de lucro fundada y presidida por Miriam Díaz Aroca, que trabaja activa y directamente en la erradicación de cualquier tipo de violencia y el fomento y desarrollo de los valores individuales y colectivos en pos de la igualdad entre las personas. «Nuestro propósito es conseguir un mundo sin violencia, comprensivo, humanizado, inclusivo, igualitario, con programas que actúan movilizando patrones tóxicos normalizados, mostrando la realidad de manera constructiva y provocando reacciones transformadoras», explica la presidenta de Elígete, que está totalmente involucrada con la organización de la gala y tendrá una participación muy activa en ella.

Así, el próximo 24 de abril durante el evento de Ribera del Duero, Miriam Díaz Aroca presentará parte de la propuesta escénica de Elígete, en la que mostrará la realidad de la violencia de género en nuestro país para identificar las señales de una relación tóxica desde su inicio.

El Consejo Regulador de Ribera del Duero marca precedentes en cuanto a la colaboración con una causa de esta índole y pone un granito de arena para hacer de esta sociedad un lugar mejor. Tras el éxito de sus anteriores ediciones, recaudando fondos tanto para el Festival de Cine Internacional Cañada Real de Madrid de la Fundación VOCES (II Edición) como para la investigación, prevención y cura del cáncer a través de la Fundación Sandra Ibarra (I Edición), la Denominación de Origen consolida su compromiso social y eleva el listón de esta gala un año más. «Como DO conformada por 308 bodegas y más de 8.100 viticultores, generaciones de familias del mundo del vino, queremos poner un año más de manifiesto nuestro compromiso solidario. Porque los problemas de la sociedad son los nuestros, nos afectan, nos preocupan y nos duelen», dice Enrique Pascual, presidente de Ribera del Duero.

El evento estará abierto al público con una aportación de 30 euros por entrada a la cuenta ES74 0182 4094 1102 0176 2647 de la Fundación Elígete. Los interesados en asistir a la III Gala Solidaria podrán solicitarlo por medio del siguiente correo electrónico: rrpp@riberadelduero.es