Ribera de Duero, con 404 millones de euros, fue la tercera DO española en ventas en 2017 Botelero de Bodegas Tinto Pesquera, en Ribera del Duero. / Fran Jiménez Las denominaciones españolas comercializaron por 4.186 millones de euros en la campaña 2016-2017 NIEVES CABALLERO Valladolid Miércoles, 20 junio 2018, 22:21

España cuenta con 90 denominaciones de origen orotegidas (DOP) vínicas que durante la campaña 2016-2017 comercializaron 12,4 millones de hectolitros de vinos (el 4,4% más que en la anterior) por un valor económico de 4.186 millones de euros (el 13% más). Rioja con más de 1.014 millones de euros es la primera DOP, seguida por Cava con 743 millones y Ribera de Duero con 404 millones, a pesar de que en cantidad de litros vendidos se sitúan por delante La Mancha y Rueda, según los datos de mercado de vinos de calidad publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En relación a los vinos con Indicación Geográfica protegida (IGP), que suman un total de 42 figuras, el valor económico alcanzó los 257,5 millones de euros y un volumen de 2,3 millones de hectolitros (el 12% más).

Castilla y León

En Castilla y León, la Denominación de Origen Arlanza en la campaña 2016-2017, el 93% en las provincias españolas (2.842 hectolitros) y el resto en el extranjero (214 hectolitros). De los 3.223 hectolitros vendidos por las bodegas de la DO Arribes, 2.742 fueron a parar al mercado nacional (el 85%) y 481 fuera de España (el 15%). La DO Cigales comercializó 36.142 hectolitros, de los que 32.806 se vendieron en España (el 91) y 3.336 en el exterior (9%). Por su parte, la DO Rueda puso en el mercado 733.889 hectolitros, de los que 682.908 se vendieron en España (el 93%) y 50.981 en el exterior (el 7%).

La Denomianción de Origen Ribera del Duero comercializó 721.223 hectolitros de vinos, de los que las bodegas vendieron 623.065 en el mercado nacional (el 86%) y 98.158 en mercados internacionales (el 14%).

Valles de Benavente es la Denominación de Origen más exportadora de Castilla y León, ya que 39 de cada 100 hectolitros de su vino sale fuera de España. Comercializó un total de 1.588 hectolitros, de los que 626 se vendieron fuera (el 39%) y 962 dentro del país (el 61%).

Toro es la segunda Denomianción de Origen más exportadora de la región. Durante el periodo al que se refieren los datos del Ministerio de Agricultura, la DO Toro comercializó 95.716 hectolitros, de los que 60.300 se vendieron dentro del país (63%) y 35.416 en mercados externos (37%). La tercera por el procentaje de internacionalización de sus vinos es la DO Sierra de Salamanca, que vendió 1.000 hectolitros, de los que 713 fueron para el mercado nacional (71%) y 287 para el extranjero (29%). La DO Bierzo sería la cuarta al vender 84.594 hectolitros de vino, el 80% en el mercado nacional (70.385 hectolitros) y 20% en el exterior (18.097).

La DO Tierra del Vino de Zamora vendió 1.985 hectolitros, más del doble que en la campaña anterior 2015-2016. El 19% del vino se comercializó fuera y 1.606 hectolitros dentro (81%).

De los 16.245 hectolitros comercializados por la DO Tierra de León, 15.936 se compraron en España (98%) y el resto se exportaron (el 2%).

90 DOP

En vinos españoles con DOP están registrados en la Unión Europea un total de 90 figuras, de los que dos son DOCa (denominaciones de origen calificada), 67 DO (Denominaciones de Origen), 7 VC (Vinos de Calidad) y 14 VP (Vinos de Pago). En la campaña 2016-2017, la superficie inscrita fue de más de 575.700 hectáreas, con 118.937 agricultores y 4.146 bodegas.

Según se desprende del informe, se han comercializado más de 12,4 millones de hectolitros de vino DOP (el 4,4% más que en la anterior campaña), situándose en primer lugar en volumen la DOP Rioja con 2,8 millones de hectolitros, (23%), seguida de Cava (15,2%), La Mancha (6,5%), Rueda (5,9%) y Ribera de Duero (5,8%). Por tipos de vino el tinto ocupó el 55%, el espumoso un 24% y el blanco un 20%.

Rueda, la segunda en el mercado nacional

En cuanto a su destino, el 59% de la comercialización de vinos DOP ha sido en el mercado nacional, donde Rioja DOP es líder seguida de Rueda y Cava. En el mercado exterior, que representa el 41% del volumen total comercializado, la que lidera es la DOP Cava con un 24%, seguida de Rioja (20,7%) y la DOP Valencia (6,7%). Los principales destinos son Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Bélgica y China. En exportación el envase embotellado supone el 95,6% frente al granel que solo es el 4,4%.

El valor económico estimado en origen de los vinos españoles con DOP en esta campaña ha sido de 4.186 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 13% respecto a la anterior campaña. Rioja con más de 1.014 millones de euros es el primera DOP, seguido por Cava con 743 millones de euros y Ribera de Duero con 404 millones de euros. La DOP Jumilla, que junto a Rioja y Cava son las tres DOPs de vinos supra-autonómicas bajo tutela del Ministerio, tuvo un valor en origen estimado de 46 millones de euros en esta campaña.

Los vinos con indicación geográfica protegida

Los vinos españoles con IGP en la campaña 2016-2017 suman un total de 42 figuras registradas en la UE, con 710 bodegas implicadas, siendo la IGP Castilla la más numerosa con 251 bodegas y más de 66.700 ha inscritas, seguida de la IGP Castilla y León y la IGP Extremadura.

Se han comercializado 2,3 millones de hectolitros de vino IGP (crecimiento del 12% respecto campaña anterior), destacando la IGP Castilla con 1,8 millones de hectolitros (74%), la IGP Extremadura (12,8%) y la IGP Castilla y León (7,1%). Predominan los vinos tintos (65%) seguido de los blancos (30%) y del rosado (5%). El comercio interior representa el 68% del volumen comercializado, mientras el 32% va a exportación, principalmente Alemania, Países Bajos, Francia, China, EEUU y Rusia.

En cuanto a valor económico estimado en origen de los vinos con IGP en esta campaña ha sido de 257,4 millones de euros, lo que supone una mejora de más del 50% en valor respecto a la campaña anterior. Destaca la IGP Castilla con un valor estimado de 71 millones de euros, muy por delante de la IGP Castilla y León con 40 millones de euros y la IGP Extremadura con 16,3 millones de euros.