El nuevo año chino también se celebra con vino español Los seis vinos que se comercializan en Asia con la marca El Viaje del Solecito. / EL NORTE Ribera del Duero, Rueda, Toro, Rioja, Campo de Borja y Navarra exportan a Asia a través de la marca El Viaje de Solecito EL NORTE Valladolid Martes, 5 febrero 2019, 19:07

GM Food Iberica, a través de MIC, su empresa filial en China, ha iniciado 2019 potenciando la exportación de vinos españoles a Asia a través de la gama de vinos de su marca propia, El Viaje de Solecito, para la que ha creado un pack especial que incluye sus seis referencias que ofrecen al consumidor chino una visión de diferentes DOs españolas, y diferentes tipologías de vino: DOC La Rioja, Ribera del Duero, DO Toro y DO Campo de Borja, los cuatro tintos, un blanco de DO Rueda y un DO Navarra rosado.

Este surtido permite al consumidor asiático conocer cinco de las principales DOs españolas. Tras este primer test de mercado, la compañía tiene el objetivo de ampliar la exportación de vinos a China, como uno de los productos claves para este país junto con la fruta y la comida para animales.

Con El Viaje de Solecito, GM Wines invita a los consumidores a viajar con el personaje 'Solecito' por los viñedos de La Rioja, Ribera del Duero, Toro, Rueda y Navarra con una exclusiva selección de tintos, blancos y rosados de distintas DO's. El objetivo es ofrecer a los clientes Horeca una gama de vinos premium, con buena relación calidad-precio, con una imagen moderna y divertida que se adapta a los gustos y demandas del cliente actual. Dos de los vinos de esta gama (el de Rueda y el de Rioja) han sido reconocidos con un Zarcillo de plata 2018.

En 2017 GM Food constituyó MIC Food Trading, una sociedad con personal propio en China, y cuya sede está en Shanghái. Dirigida por Belarmino Doce, MIC presenta la oportunidad, tanto para GM Food como para sus clientes, de exportar sus marcas y productos al mercado asiático.