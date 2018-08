«El Master of Wine contribuirá a la visibilidad de la mujer en el mundo del vino» Almudena Alberca. La enóloga Almudena Alberca espera que convertirse en la primera española con el prestigiono reconocimiento «anime a otras compañeras a trabajar» JUAN J. LÓPEZ Valladolid Viernes, 31 agosto 2018, 15:48

Poco después de las 7 horas de este viernes y tras pocas horas de sueño, Almudena Alberca, zamorana -«sayaguesa», apostilla-, de infancia y juventud salmantina y actualmente de vida vallisoletana, se preparaba para la segunda jornada de vendimia en Rueda.

Más información Almudena Alberca, primera mujer española elegida Master of Wine

La enóloga y directora técnica de Bodegas Viña Mayor sabía que el día era el elegido por el prestigioso Instituto de Masters of Wine del Reino Unido para designar a sus nuevos miembros.

«Han sido días de nervios», admite Almudena, quien a las 7:20 horas, recibía la llamada de la directora del prestigioso centro británico para decirle «you are the first female winemaker in Spain», o lo que es lo mismo, que la profesional sayaguesa se convertía en la primera española en convertirse en Master of Wine, que representa el máximo conocimiento y excelencia en el mundo del vino.

«Ha sido un momentazo, pero también una liberación. Han sido seis años de muchísimo trabajo. Después de colgar el teléfono he sentido paz, tranquilidad...», admite la representante de Viña Mayor.

El camino hacia el reconocimiento internacional se ha fraguado en el tiempo de ocio y familiar de Alberca. «Han sido entre 20 y 30 horas de estudio a la semana... A veces, cogía el viernes de vacaciones y estudiaba», afirma en relación a un título que le ha obligado a tener un conocimiento de todo el mundo del vino y sus variedades. «Requiere conocer mucho vino internacional y en España es complicado, por lo que hay que viajar», añade.

Almudena Alberca está doblemente contenta por obtener el reconocimiento, pero también por hacerlo como la primera mujer. «Vivimos un momento de desarrollo en la figura de la mujer en el mundo del vino y se ha progresado mucho durante los últimos años, pero espero que este título contribuya a darnos más visibilidad». «Espero que anime a otras compañeras a trabajar o a seguir ahí cuando existan momentos duros», subraya orgullosa.

Una vendimia complicada

A la profesional de Viñamayor la buena nueva le llegó este viernes en pleno inicio de la vendimia en Rueda. «Va a ser muy complicada», analiza. «Es verdad que va a ser mejor que la de la cosecha del año pasado, pero el ciclo va a ser muy corto», agrega la enóloga zamorana.

«La uva está muy sensible por la humedad, y hay que tener especial atención y cuidado», indica. «Hay que esperar que la meteorología nos respete, que no llueva, aunque ya se sabe que si la vendimia es tardía, las probabilidades de lluvia son mayores», concluye.