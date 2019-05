Ana Lahiguera es la nueva embajadora de los vinos de la Denominación de Origen Rueda Ana Lahiguera. / El Norte Asegura que quiere «transmitir la versatilidad de estos vinos, como los verdejos de largo envejecimiento» EL NORTE Valladolid Lunes, 27 mayo 2019, 13:40

La nueva Brand Ambassador de la Denominación de Origen Rueda, Ana Lahiguera, es enóloga habilitada, además de técnico especialista en viticultura y enotecnia, y técnico experto en auditorías a bodegas. También posee el Máster de Viticultura, Enología y Marketing del vino de Torras & Asociados, y cuenta con los certificados de formador de formadores y de profesionalidad de servicios de restaurante.

Ana Lahiguera ha colaborado con entidades profesionales como la Asociación de Enólogos de Madrid, la Unión Española de catadores y la Asociación de Sumilleres de Madrid. Y ha sido jurado en concursos de vinos nacionales e internacionales como el Baco, Bacchus o el Concurso Nacional de Coctelería.

La nueva embajadora de la D.O. Rueda asume con entusiasmo e ilusión este nuevo peldaño en su carrera profesional. «Siempre he sido una apasionada de los vinos de Rueda», afirma Ana Lahiguera. «Vamos a trabajar para transmitir la versatilidad de estos vinos, como los verdejos de Rueda de largo envejecimiento, que muchos consumidores no conocen y que sorprenden de manera muy positiva».

Como formadora homologada, Ana ha impartido cursos de sumiller a la Escuela Española de Cata y módulos de viticultura y enología a cocineros extranjeros en Madrid. Ha ejercido como docente en enología para diversos organismos, como centros culturales o escuelas de hostelería.

«Estamos muy contentos de poder contar con Ana para promover la autenticidad y calidad de nuestros vinos», afirma Carmen San Martín, presidenta de la DO Rueda. «La larga trayectoria profesional de Ana y su experiencia en este sector encajan a la perfección con los valores y el espíritu de trabajo de la Denominación de Origen Rueda».

La enóloga comenzará su actividad junto a la DO Rueda en los próximos días. El jueves 30 de mayo, impartirá una cata en el restaurante Gigi de Madrid, en la que 30 'influencers 'de tendencias y estilo de vida descubrirán las distintas elaboraciones que se realizan en la DO Rueda. Una cata distendida, enfocada al público joven, que se centrará especialmente en la verdejo, variedad autóctona de la zona y seña de identidad de los vinos blancos de la Denominación Origen Rueda.