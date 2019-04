Cigales se suma al brindis colectivo junto a otras 26 denominaciones de origen vitivinícolas Brindis en el Mercado del Val en la edición anterior del Día Movimiento Vino DO. / El Norte La tercera edición del Día Movimiento Vino DO se celebra el sábado 11 de mayo en el Mercado del Val de Valladolid EL NORTE Valladolid Miércoles, 24 abril 2019, 13:44

El sábado 11 de mayo se celebrará la tercera edición del Día Movimiento Vino DO. En esta jornada, promovida por la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), 27 denominaciones de origen brindarán a las 13:30 de manera simultánea, en diferentes puntos de nuestro país por el vino con DO

La Denominación de Origen Cigales repite escenario para realizar este brindis colectivo de los vinos con Denominación de Origen junto a la Asociación Jóvenes por el Vino en el Mercado del Val de Valladolid. A partir de las 12:30 horas los asistentes, que se han apuntado a través de las redes sociales de la Asociación con gran éxito de convocatoria, disfrutarán de ese ambiente festivo y levantarán la copa a las 13:30 horas para celebrar la calidad de los vinos con DO. Bodegueros de la DO Cigales estarán presentes con sus elaboraciones para dar a degustar y explicar las virtudes de sus vinos. Música y ricos pinchos completarán nuestra convocatoria.

Este evento, que se celebra por tercer año consecutivo, quiere poner en valor el vino con denominación de origen y acercarlo al público en general y a los jóvenes en particular, en un ambiente festivo y reivindicativo. Pero además este año se destacará el papel de las denominaciones de origen y de sus viticultores y bodegas como un elemento vertebrador del medio rural, como fuente de sostenibilidad socioeconómica y de fijación de población a las zonas rurales.

En la celebración de la tercera edición del Día Movimiento Vino DO participan 27 denominaciones de origen: Almansa, Arlanza, Binissalem, Bullas, Calatayud, Catalunya, Cigales, Condado de Huelva, Jumilla, La Mancha, Lanzarote, León, Monterrei, Montilla -Moriles, Navarra, Pla i Llevant, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro, Rioja, Tacoronte -Acentejo, Toro, Uclés, Valdepeñas, Valencia, Vinos de Madrid y Yecla.

Las 27 denominaciones de origen convocarán al público en general (tanto a los amantes del vino, como a los que aún no lo son y se quieran acercar a descubrirlo), para dar a conocer el carácter único y diferencial de sus vinos con D.O. y participar en una jornada abierta a todos. Cada D.O. tendrá su propia programación, que se puede consultar en www.vinosdo.wine y que se irá actualizando según vaya acercándose la fecha del evento, en la que no faltarán las promociones, concursos y sorteos.

Las redes sociales jugarán un papel importante durante este día y serán el lugar en el que se podrán ver las mejores imágenes y seguir en directo el brindis colectivo. A través de Facebook, Twitter e Instagram y utilizando el hashtag #DíaMovimientoVinoDO, desde la organización se anima a los usuarios a compartir sus fotografías y experiencias a lo largo de la jornada.

Además, las redes sociales serán el canal por el que se irá informando de todas las novedades que surjan hasta que llegue el 11 de mayo.

El Día Movimiento Vino DO se celebró por primera vez el 20 de mayo de 2017 y tanto ese año, como en su segunda edición, en 2018, ha conseguido aunar a miles de personas brindando por el vino con denominación de origen en diferentes puntos de España. Se trata de un día para celebrar la diversidad y la calidad de los vinos con D.O.

Nació en 2016, siendo hoy la marca pública con la que la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), la asociación nacional que representa a las DDOO de vino, se dirige al consumidor para difundir el concepto denominación de origen y los valores ligados a los vinos con DO (calidad, diversidad, autenticidad, arraigo cultural, seguridad alimentaria, estilo de vida saludable, protección del medio ambiente…).