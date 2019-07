El Castillo de Monte la Reina Cuvée Privée, Mejor Tinto Crianza en concurso Cepa de España 2019 La directora comercial de Bodegas Monte la Reina, Teresa Folgado, recogió el premio. / El Norte La séptima edición del certamen otorga un primer premio a esta referencia de la bodega toresana EL NORTE Valladolid Jueves, 18 julio 2019, 18:54

Bodegas Monte La Reina está de enhorabuena ya que su vino Castillo de Monte la Reina Cuveé Priveé 2014 ha sido elegido ganador del VII Certamen Nacional Cepa de España 2019 en la categoría de crianza.

Más de 5.000 vinos procedentes de todas las denominaciones de origen de España se presentaron a este prestigioso certamen, que se desarrolló en cuatro sesiones de cata, siendo las tres primeras a ciegas y la cuarta con botella a la vista. Cerca de 600 catadores testaron los vinos durante más de 345 horas con el fin de elegir los mejores vinos de España en diferentes categorías para, finalmente, elegir Castillo Monte la Reina Cuvée Privée 2014 la Cepa de Oro Mejor Vino Tinto Crianza de España 2019. Se trata de un vino singular de la Denominación de Origen Toro. La propietaria y enóloga Carolina Inaraja realiza una versión muy particular en la DO Toro con este vino elaborado con uvas sobremaduradas de la casta tinta de Toro, que envejece durante 14 meses en barricas de roble del Cáucaso y francés.

«El altísimo nivel de calidad y competencia de la bodega avalan su merecido puesto en esta competición», manifestaron desde la organización del evento, que reunió en Madrid a la mayor concentración de amantes del vino a nivel nacional. «Estamos muy orgullosos de este reconocimiento ya que es el fruto del esfuerzo, el trabajo y la dedicación diarios y nos anima a seguir y, sobre todo, a mejorar. No sé si tenemos el mejor crianza de España, pero desde luego, sí el mejor equipo», han sido las palabras de emoción de los representantes de esta bodega situada en el término municipal zamorano de Monte la Reina.

Durante la final, se pudieron probar los 100 mejores vinos de cada rango (blancos, sobre lías, fermentados en barrica, tintos jóvenes, crianzas, reservas, especiales y un largo etcétera) maridados con una selección de productos de la tierra preparados en directo.