Castilla y León logra cinco galardones en los XII Premios Internacionales Vino y Mujer Varias de las profesionales durante la cata de los premios Vino y Mujer. / Vino y Mujer Las bodegas premiadas son de Rueda, Cigales, Bierzo y Valtiendas NIEVES CABALLERO Valladolid Miércoles, 15 mayo 2019, 22:18

Los pasados 9 y 10 de mayo se celebraron en By The Way Restaurant & More y en la Escuela Española de Cata de Madrid, respectivamente, las sesiones de cata correspondientes de los XII Premios Internacionales Vino y Mujer de 2019. En ellas han resultados premiados cinco vinos de Castilla y León. En la categoría de vinos blancos sin madera, han recibido una medalla rubí, los vinos de la Denominación de Origen Rueda Valcerracín Verdejo Selección Limitada 2018, de la bodega Pagos de La Luz, y Monteabellón Verdejo 2018, de Bodegas y Viñedos Monteabellón. También han obtenido una mención cada uno en la categoría de rosados Domine 2018, de Bodegas Thesaurus de la DO Cigales, y Redreja Rosado 2017, de Bodega Tinto Redreja, de la DOP Valtiendas. Así mismo, ha habido otra mención para el tinto sin barrica Gran Bierzo Origen 2017, de la cooperativa berciana Viñas del Bierzo.

El certamen ha reunido de nuevo a las grandes profesionales del sector para valorar y galardonar los mejores vinos del momento. Se trata del primer certamen mundial de vino, tanto en lo referente a antigüedad como a número de participantes, en el que se tiene en cuenta de forma individualizada la opinión de las mujeres del sector, contando con un jurado exclusivamente femenino y premiando además los mejores vinos elaborados por bodegas con alta participación femenina.

El concurso manteine la tendencia alcista en el número de inscripciones de las últimas ediciones hasta lograr más de 200 vinos diferentes en todas las categorías admitidas, que representaban a 62 regiones productoras vinícolas distintas. Aunque la participación nacional fue mayoritaria, Vino y Mujer 2019 contó con una destacable presencia internacional, con vinos procedentes de 11 países, tales como Chile, Grecia, Eslovaquia, Argentina, Hungría o México.

María Isabel Mijares, a la derecha, posa con algunas de las catadoras. / Vino y Mujer

Más del 50 % de los premios de Vino y Mujer han recaído en las categorías de vinos tintos, por lo que se rompe así nuevamente con el cliché que asegura que la mujer valora en mayor medida los vinos claros, de baja graduación y tendencia dulce. Así, en la categoría de vinos tintos sin barrica, el vino mejor puntuado ha sido el francés Chateau de Monrecueil de Chateau de Belcier, que ha obtenido una medalla de Diamante, acompañado en el medallero de la categoría por vinos procedentes de Extremadura, Jumilla y Alicante. La categoría de Vinos Tintos Con Crianza en Barrica fue la que acaparó un mayor número de premios en el Certamen, demostrando así que la mujer aprecia en gran medida los vinos con carácter en todas sus vertientes.

Hosana Peña, al fondo a la derecha, junto a otras catadoras. / Vino y Mujer

Los vinos premiados en Vino y Mujer 2019 podrán lucir a partir de ahora los distintivos que los señalarán como los preferidos por la mujer, una mención que sin lugar a dudas atraerá la atención de los consumidores en general y de las féminas en particular, mejorando aún más su presencia y prestigio. Además, aquellos vinos premiados cuyas bodegas hayan demostrado que cuentan con al menos un 50 % de participación femenina en las áreas decisorias de trabajo, dispondrán adicionalmente de la distinción especial de 'mejores vinos elaborado por mujeres'.

Este veterano y reconocido certamen, que celebró este año su XII edición, está organizado por Alamesa Wine & Beer Action Marketing y ha contado una vez más con el reconocimiento especial de la Organización Internacional de la Viña y del Vino (OIV). Ha estado patrocinado y apoyado por la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV), la Asociación de Sumilleres de Madrid (ASUMAD), la Escuela Española de Cata, By The Way Restaurant & More, Quely y Vaduva.

Las bodegas premiadas que lo deseen podrán exponer y presentar sus vinos en la próxima edición de otoño del Salón Vinoro, que tendrá lugar el 4 de noviembre en Madrid y que acoge al selecto grupo de vinos ganadores de medallas de oro durante el último año, y en la Feria Internacional Interwine, que se celebrará este otoño en la ciudad china de Guangzhou, además de poder registrarse de manera gratuita en Champions Wine 2019, el certamen que reconoce a los mejores vinos del curso, aquéllos que han obtenido las más altas puntuaciones en concursos de calidad. La cena de entrega de los Premios de Vino y Mujer 2019 tendrá lugar el próximo día 31 de mayo en Madrid, concretamente en By The Way Restaurant & More (C/ Josefa Valcárcel 10), donde se hará entrega a las bodegas galardonadas de los diplomas acreditativos de sus premios.