Arranca la vendimia en la DO Cigales con la regogida de uva para la elaboración de blancos Vendimia en la DO Cigales. / CRDO Cigales El Consejo Regulador prevé una cosecha de buena calidad que alcance los 7,5 millones de kilos EL NORTE Valladolid Martes, 17 septiembre 2019, 20:34

La vendimia ha comenzado hoy de forma tímida en el seno de la Denominación de Origen Cigales con la recogida de la uva destinada a la elaboración de los vinos blancos, aunque a lo largo de esta semana se irá generalizando con la incorporación de la recogida del fruto para la producción de los rosados. Habitualmente, la vendimia en esta comarca vitivinícola se divide en dos con una diferencia de unos quince días, ya que en el caso de los rosados y blancos se emplea la uva con menos grado que para los tintos.

Las lluvias de los últimos días han favorecido un poco el aumento de peso y los primeros parámetros recogidos auguran una cosecha de buena calidad, con una previsión inicial de 7,5 millones de kilos de uva.

El comienzo de la recogida de uva en la Denominación de Origen Cigales coincide con la celebración de la Fiesta de la Vendimia del municipio cigaleño y el Consejo Regulador organiza junto al Ayuntamiento de la localidad dos catas diferentes previas a los actos centrales de este evento festivo.

Cata concurso con humor

El primero tendrá lugar este miércoles, a las 20:00 horas, en el parque municipal junto a la sede del Consejo. Se trata de un concurso de vinos muy diferente y con el toque de humor que nos aportará Martín Luna que junto al gerente de la Denominación, Raúl Escudero, dirigirán una prueba en la que tendrán que adivinar cuáles son verdejos de la DO Rueda o de DO Cigales, rosados de la DO León o de la DO Cigales, tempranillos de DO Ribera del Duero o de la DO Cigales, y diferenciar qué tintos tienen barrica o no. Una divertida apuesta en la que los asistentes tienes que acudir por pareja y se están apuntando en el Ayuntamiento de Cigales, quedando pocas plazas.

El viernes 20 de septiembre, la directora técnica de la Denominación, Águeda del Val, dirige nuestra clásica cata popular en esta ocasión con los enólogos de las bodegas de Museum, Valdelosfrailes, Cooperativa de Cigales, Sinforiano y Traslanzas. La cita es en el mismo escenario que la anterior a las 19:00 horas y tiene siempre un gran éxito de participación, la prueba es que poco después de su anuncio se han cubierto las 80 plazas previstas.