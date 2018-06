Un baño de sabor

En un lado de la mesa, una fuente con unos cogollos de lechuga de verde intenso, propios de una primavera en la que la lluvia aún se intuye en una esdurridiza gota de agua deslizándose por una de las hojas. Sin embargo, y pese a que cuenta con unos finos aros de cebolla y unas rodajas de tomate rojo pasión, no transmite la misma luminosidad, colorido y apetitosidad que la ensaladera de la derecha.

La hojas de este otro plato brillan con luz propia, y el verde de estas toma un tono amarillento propio del oro líquido que las baña y dota de un olor intenso que se extiende por la sala.

¿El secreto? El aceite de oliva, un producto cuyo potencial se encargaron de desarrollar los romanos y que está considerado como el mejor aderezo para cualquier ensalada que se preste.

En Castilla y León –en ensaladera o sin ella–, el aceite de oliva goza de una buena salud y, aunque su producción casi siempre se asocia con el sur de una Península, a la que los olivos llegaron de la mano de fenicios y griegos, provincias como Ávila, Salamanca o Zamora cuentan con una tradición a prueba de heladas o de los grandes 'lobbies' del extremo meridional.

La comunidad dispone de una veintena de almazaras, que en la última campaña de recogida obtuvieron 1.695 toneladas de aceite, más de un 0,15% de la producción de toda España, gracias a la recolección de más de 11.000 toneladas de aceitunas, en una temporada que finalizó el pasado mes de enero.

En Ávila, en el valle del Tiétar concentran casi el 75% de la producción castellano y leonesa, en una zona que podría considerarse la particular denominación de origen subbética autonómica. Colocar en la mesa una botellita de la cooperativa de El Puente de Arenas de San Pedro podría equipararse –orgullo del terruño– a ese AOVE 'made in' sierra jienense, que acapara premios a nivel internacional año tras año, como demuestra que en la última edición de los prestigiosos 'World's Best Olive Oil' –algo así como el mundial de los aceites–, figuren 37 aceites españoles entre los cincuenta mejores del planeta. Es decir, a la hora de aliñar la ensalada, el brillo de la lechuga hay que conseguirlo con aceite de oliva nacional, incluso, con la posibilidad de hacerlo con alguno elaborado en alguna de las veinte almazaras castellano y leonesas.

Pan con aceite de Ávila

Y si aún amable lector, con estos sugerentes datos y estas fotografías que acompañ el texto no ha tenido la tentación de huir a la cocina para zambullir un trozo de pan en este aunténtico oro líquido, existen otros muchos motivos para que bañe las próximas hojas de lechuga.

Si quiere hacerlo con un producto de la tierra, puede elegir el de la cooperativa abulense, que acaba de ser galadornada con el Premio Mezquita de Córdoba en su categoría de bronce. Incluida en la marca Tierra de Sabor, su aceite de oliva virgen extra fue el tercero mejor valorado en la modalidad de oliva virgen extra sin denominación de origen. Toda una declaración de la calidad de una producción conseguida gracias al microclima del valle del Tiétar, que permite que el rendimiento de las olivas de esta zona se sitúe por encima del 15%, lo que supone que por cada cien kilos de aceitunas se obtengan 15 litros de aceite de gran calidad. Un motivo más para humedecer un nuevo trozo de pan, cual barquito en un torrente dorado, que en la modalidad abulense está marcado por un sabor afrutado, con aroma a montaña y un color muy intenso.

La importancia del aliño

Las hortalizas que comemos en las ensaladas primaverales o veraniegas –sobre todo ahora que parece que llega el tan ansiado buen tiempo– tienen muchas vitaminas y nutrientes, pero muchos de sus beneficios pueden perderse sin un aliño adecuado. Según un estudio que acaba de publicar la revista 'Molecular Nutrition & Food Research', los aceites de oliva son los que favorecen una mayor absorción de compuestos beneficiosos de los vegetales.

Los resultados de este informe estadounidense revelan que la cantidad de carotenos que asimila el organismo depende de si la ensalada está aliñada con grasas saturadas, monoinsaturadas o poliinsaturadas. De ahí que lo más recomendable sea acompañar esas hojas de lechuga con grasas monoinsaturadas, como el aceite de oliva. Basta añadir un poquito para conseguir la máxima absorción de carotenoides.Otro motivo más para arrojar un nuevo pedazo de pan al mar dorado o inclinar sin miramientos la botella hacia la ensaladera.