Zona Gamer: Cazademonios al servicio de los fans Fotograma del videojuego. / EL NORTE Capcom se luce con la esperada nueva entrega numerada de 'Devil May Cry', un quinto episodio que diversifica su icónica acción con tres protagonistas de vértigo EDUARDO M. ESPALLARGAS VALLADOLID Domingo, 24 marzo 2019, 17:58

Las sagas con recorrido y una amplia legión de fans a sus espaldas hay que cuidarlas. Con esto en mente, Capcom ha decidido ponerse las pilas para demostrar que es una de las compañías del sector más en forma. Sus últimos trabajos han alcanzado altas cotas de calidad y tienen en común, precisamente, que se trata de marcas de renombre que merecían un regreso a la altura. Por un lado, está Resident Evil 2 con un remake de categoría que ha sorprendido gratamente a crítica y público por la capacidad de sus responsables de adaptarlo a los nuevos tiempos. Lo hizo, además, tomando como referencia los puntos más positivos de cada entrega de la saga, y eso dio forma a una experiencia de terror sobresaliente. Ahora, lejos de querer bajar el listón, han estrenado una nueva entrega numerada de la icónica saga de acción 'Devil May Cry', y lo han hecho consciente de que las expectativas eran altas. ¿El resultado? Quizás, el mejor título de la marca.

Precisamente de las cenizas de 'Resident Evil' nació la serie 'Devil May Cry'. Corría el año 1998 y el desarrollo de 'Resident Evil 3' había terminado. Llegaba el turno de ponerse a trabajar en una nueva entrega que ya correría en la exitosa consola Playstation 2. Para llevarla a cabo, Capcom se lo encargó a un equipo liderado nada más y nada menos que por Hideki Kamiya, artífice, entre otras sagas, de 'Bayonetta'. Entre las primeras labores para esbozar el concepto de lo que sería 'Resident Evil 4', el equipo de Kamiya viajó a España para visitar algunas localizaciones que servirían de inspiración al juego.

En su viaje por este país, entre otras cosas, se empaparon del arte gótico, fotografiando y estudiando catedrales y demás construcciones que servirían como escenarios del proyecto que tenían entre manos. Además, Kamiya quería dar más importancia y presencia a la acción y las armas de fuego, y contar con un protagonista que rebosase carisma. Aquel desarrollo lo supervisaba Shinji Mikami, artífice de 'Resident Evil', y pronto se dio cuenta de que la derivaba de lo que debería ser 'Resident Evil 4' se estaba desviando demasiado de la esencia de la serie. No obstante, fue consciente, también, de que el trabajo de Kamiya no debía desperdiciarse. El resultado fue 'Devil May Cry', obra considerada pionera en su género, al igual que fue en su estreno la famosa serie de zombis.

Con su debut, 'Devil May Cry' dio vida al género de los hack 'n' slash, videojuegos centrados en la acción, principalmente con armas cuerpo a cuerpo, que invitan al jugador a sobreponerse a las hordas enemigas con combinaciones de todo tipo. Además, la serie, y aquel estreno en particular, poseía todo cuanto Kamiya tenía en la cabeza: un protagonista carismático, acción a raudales y entornos góticos. El título dio vida al personaje de Dante, uno de los protagonistas más icónicos de la industria. Su nombre, como muchos habrán notado, está tomado directamente de la obra de Alighieri, 'La Divina Comedia', y las referencias no terminan aquí. Todos estos ingredientes fueron abrazados por los jugadores, y el éxito del videojuego dio pie a su correspondiente secuela y demás entregas. Las numeradas terminaron con un 'Devil May Cry 4' entre cuyos méritos está la introducción de Nero, personaje que no alcanza la fuerza de Dante pero se le acerca. Tras más de una década de espera y un notable spin-off de la serie que desarrolló el estudio Ninja Theroy, titulado 'DmC' (2013) regresa el 'Devil May Cry' de siempre con una quinta entrega hecha por y para los fans. El tiempo, sin duda, le ha sentado bien a Capcom.

Para sacar a la luz 'Devil May Cry 5' se puso manos a la obra el director del juego original, Hideaki Itsuno, y el resultado es posiblemente el mejor hack 'n' slash de la generación. Parece que Dante y compañía han regresado para dar una lección a la industria de cómo se debe trabajar este género. El nuevo título sitúa a los usuarios ante una nueva amenaza demoniaca. La invasión comienza con las semillas de un siniestro árbol que está echando sus raíces en Red Grave City. Esta incursión infernal atrae la atención del joven cazador Nero, un aliado de Dante que ahora se encuentra sin su brazo demoníaco, la fuente de gran parte de su poder. Cuando Nero se dirige a Red Grave City en su autocaravana llamada «Devil May Cry» con su compañera Nico, reflexiona acerca de cómo comenzó todo: la pérdida de su brazo, la invasión demoníaca y el paradero desconocido de Dante.

Con personajes misteriosos de por medio y nuevos integrantes como Nico, sin duda 'Devil May Cry 5' es el más narrativo de todos los videojuegos de la serie. Tanto es así que, para aquellos que no hayan disfrutado de los predecesores, esta nueva entrega los introduce con una extensa cinemática que explica las bases de la trama. Todos los focos están puestos en los magníficos personajes que ha construido Capcom. Además de Nero, regresa, como no podía ser de otra forma, Dante; cazademonios de leyenda, híbrido mitad humano, mitad demonio, hijo de una mujer mortal, Eva, y del demonio defensor del mundo de los humanos, Sparda. Además, se estrena el misterioso V, un nuevo integrante de la plantilla que ha encajado como anillo al dedo. El gran atractivo de 'Devil May Cry 5' es precisamente la posibilidad de contar con Nero, Dante y V como personajes jugables. Si por algo destaca la serie es por su jugabilidad, que se centra en el sistema de combate de sus protagonistas, cada uno con un estilo propio, premiando la creatividad del usuario a la hora de acabar con los enemigos. Pues bien, esta ocasión dicha creatividad se multiplica por tres, y la manera en que se diferencia la forma de combatir de cada protagonista es digna de elogio.

El juego Título: 'Devil May Cry 5' Plataforma: Xbox One, PS4, PC Precio: 59,99 euros Edad: Maryores de 18 años

Con Nero, por ejemplo, los jugadores cuentan con el Devil Breaker, un brazo robótico creado por Nico que dota al joven cazademonios de diferentes poderes en función del tipo. El apodado como 'Overture' desata una explosión de electricidad, mientras que 'Gerbera' lanza ondas de choque y permite disparar un rayo láser. Hay varios, cada uno con su propio poder, y es el usuario el que debe gestionar los 'devil breaker' que lleva Nero equipados, con la posibilidad de alternarlos en función del rival. Un punto estratégico brillante que dota de personalidad propia al combate de Nero. Con Dante regresa su icónico equipamiento, esto es, la espada Rebellion, las pistolas Ébano y Marfil y la escopeta Coyote-A, entre otros. La singularidad de Dante reside en la gran variedad de poderosas combinaciones, que beben de sus habilidades demoníacas para desatar el caos más estiloso. La nueva incorporación, V, es la menos ortodoxa de entre todos los personajes. Bastón y libro en mano, este protagonista, al carecer de fuerza bruta, confía el combate a sus súbditos: Shadow (una pantera, encargada del combate cercano) y Griffon (una suerte de cuervo, para el combate a distancia). Puede sonar complicado, pero a los mandos es toda una experiencia.

Sin duda, la manera en que Capcom ha introducido nuevas posibilidades de combate, clave en el género, es absolutamente sobresaliente, con un punto estratégico en cada personaje y, sobre todo, la posibilidad de que el jugador se luzca en cada enfrentamiento. Las habilidades y armas mencionadas son solo un ejemplo, pequeñas pinceladas de un conjunto que incluye no pocas sorpresas por parte de los desarrolladores. ¿Lo mejor? Que el jugador las vaya descubriendo poco a poco a través de sus diferentes capítulos. La trama se sigue con interés, especialmente si eres fan de la saga, y el apartado gráfico dota al videojuego de un espectáculo de luces y efectos que acentúan la acción desenfrenada que propone. Un cóctel armonioso que sabe imprimir al género nuevas capas de complejidad. El rey de los hack n slash ha regresado, y lo mejor de todo es que lo ha hecho al servicio absoluto de los aficionados.