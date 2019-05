El vallisoletano David Aja competirá por su sexto Premio Eisner en la categoría de mejor rotulista por 'The Seeds' El ilustrador vallisoletano David Aja frente a alguna de las obras de su exposición 'Primera retrospectiva. Comic e ilustración'. / Ical Por otra parte Ferrán Delgado, que residió durante una década en Ávila, optará al galardón a la mejor colección o proyecto de archivo de tiras de prensa por 'Sky Masters of the Space Force' CÉSAR COMBARROS Valladolid Miércoles, 1 mayo 2019, 13:09

El dibujante vallisoletano David Aja optará el próximo 19 de julio a su sexto Premio Eisner, el primero en la categoría de mejor rotulista del mundo, por su trabajo en 'The Seeds', su última serie, que comenzó a publicar en Estados Unidos el pasado verano. Recientemente se han dado a conocer los nominados de este año, y junto al artista pucelano concurrirá a los galardones otro creador estrechamente vinculado con Castilla y León, el barcelonés Ferrán Delgado, residente hasta hace bien poco y durante una década en Ávila, que tiene opciones de conquistar el Eisner a mejor colección o proyecto de archivo de tiras de prensa por su recuperación de las planchas dominicales a color de 'Sky Masters of the Space Force', de Jack Kirby.

David Aja tendrá así la posibilidad de sumar un nuevo Eisner a su impresionante currículum. Hasta el momento ha conquistado el galardón más prestigioso de la industria del cómic a nivel mundial, concedido por los propios profesionales, en cinco ocasiones: tres como mejor portadista (en 2013, 2014 y 2016), otra como mejor dibujante (en 2013) y una más por la undécima entrega de la serie 'Ojo de Halcón' ('Pizza Is My Business', en 2014).

Aja reconoce en declaraciones a Ical estar «especialmente feliz» por esta nominación para el que considera «con muchísima diferencia» su proyecto «más personal», un relato en clave de ficción distópica en el que lleva trabajando el último lustro junto a la prestigiosa guionista y editora Ann Nocenti, y donde se ha ocupado de todos los detalles, «de principio a fin».

'The Seeds' transcurre en un mundo muy similar al nuestro, «un poco pre post apocalíptico, porque el apocalipsis no ha llegado todavía, pero está cerca», en una gran ciudad norteamericana sin especificar, que bien podría ser Detroit o Nueva York. «Es un mundo que está muriéndose, atenazado por la corrupción, donde la gente lleva máscaras de gas y vive rodeada de basura electrónica por todas partes. Hay una historia de amor, hay extraños alienígenas, se habla de periodismo y también tiene algo de thriller ecologista», resume el autor.

«Siempre aparecer entre los nominados es algo fortuito debido a la enorme dimensión del mercado norteamericano, pero en este caso ha sido más inesperado si cabe» tanto por la categoría como porque por el momento solo dos de los cuatro números que conforman 'The Seeds' han visto la luz. En este sentido, adelanta que los números 3 y 4 podrían publicarse en Estados Unidos en agosto y septiembre (como sucedió el pasado año con las dos primeras entregas), antes del tomo integral que llegará a finales de año (la traducción española probablemente aparecerá en abril, durante la próxima edición del Salón del Cómic de Barcelona, de la mano de Astiberri).

El dibujante vallisoletano subraya que siempre ha considerado que la rotulación es una parte más del arte del dibujo, ya que los textos no son una parte aislada del conjunto y deben mostrar también, a su juicio, el estilo, el trazo y la propia personalidad del creador. Él mismo ya se había encargado de ello en los números 11 y 19 de 'Ojo de Halcón', y siempre en sus trabajos se ocupa de todas las onomatopeyas, títulos, tipografías de periódicos u otros grafismos que aparezcan fuera de los diálogos; además, para componer las páginas, siempre plantea su rotulación aunque no sea definitiva.

En el caso de 'The Seeds', subraya que le dio «muchas vueltas» a la construcción de su propia tipografía hasta encontrar un estilo acorde con el tipo de dibujo que tenía en mente para la serie. «Lo bonito es que he podido diseñar absolutamente todo el cómic, no picar bocadillos o texto tal cual. He hecho desde la portada hasta los créditos interiores y el más mínimo detalle de texto que haya», explica.

Tras la nominación, agradece los consejos y enseñanzas sobre el arte de rotular que ha recibido desde sus inicios de profesionales como su editora Karen Berger, la coguionista Ann Nocenti, el director de arte de 'The Seeds' (y de 'Watchmen' o 'Batman: The Dark Knight Returns', entre otros) Richard Bruning, Chris Eliopoulos (el rotulista de 'Ojo de Halcón, con quien trabajó «muy de cerca») o Todd Klein ('Batman: año uno'), uno de sus rotulistas favoritos, con el que este año competirá por hacerse con el Eisner. «De todos ellos he aprendido mucho, trucos y pequeñas claves de todo tipo, por eso tengo que estarles agradecido», recalca.

Una joya recuperada

Por su parte, Ferrán Delgado emprendió hace más de una década la titánica tarea de recuperar 'Sky Masters of the Space Force' (1958-1961), una de las obras más desconocidas de Jack Kirby ('X-Men', 'Los Cuatro Fantásticos' o 'Los Vengadores') y, al mismo tiempo, uno de sus trabajos más espectaculares. En 2008, mientras trabajaba para la editorial española Glénat, produjo dos libros que recopilaban las tiras diarias de Kirby, entintadas por Wally Wood, pero el tercer y último volumen de la serie, que reúne las planchas dominicales, quedó en suspensión tras «injerencias editoriales y la quiebra de la editorial», según explica el artista en declaraciones a Ical.

«He necesitado una década para reunir el material y un año entero a tiempo completo para restaurar las planchas y producir el libro, del que he hecho casi todo, desde encontrar el material que es prácticamente ilocalizable, restaurarlo, diseñar el libro tanto en forma como en contenido y escribir algunos textos», relata Delgado.

La tira de prensa 'Sky Masters of the Space Force' narra, con enfoque realista, las aventuras del comandante Sky Masters durante la exploración espacial a finales de los años 50. Esta epopeya épica se produjo en plena guerra fría, cuando la rivalidad entre EEUU y la URSS derivó en una frenética carrera espacial.

Delgado, que en este momento se está introduciendo en el mercado norteamericano como rotulista (rotula de forma regular 'Savage Dragon', de Erik Larsen, y ha realizado algunos trabajos para Marvel), confiesa que este proyecto «ha sido muy duro de terminar» y que ha tenido que pagar «un precio altísimo» para lograrlo. Es por ello que la nominación a los Eisner le «sabe a gloria y ya es un premio en sí misma». «Si tiré adelante es porque era un sacrilegio que esta obra, que incluye las mejores muestras de una colaboración especial entre dos genios del cómic como Kirby y Wood, llevara seis décadas desde que se publicó en la prensa internacional sin tener una edición digna. La pena es que ambos autores hace tiempo que fallecieron y no la han podido ver», lamenta.

Sobre sus posibilidades de ganar, reconoce que «son más bien escasas», porque «votan los profesionales» y duda «muchísimo» que conozcan el libro, ya que ha tenido una tirada bastante pequeña. «Aunque lo produje yo y lo financié de mi bolsillo, lo distribuí a través del sello español Amigo Cómics gracias a la increíble generosidad de Juan Torres. Intenté que lo publicaran editoriales estadounidenses pero fue imposible llegar a un acuerdo. Por eso su visibilidad ha sido más bien escasa y se ha convertido en una pieza de coleccionista», explica.

Otros representantes españoles

El fallo definitivo se conocerá la noche del próximo 19 de julio, en el marco de la feria internacional Comic-Con de San Diego (Estados Unidos). Entre los nominados a las 31 categorías existentes en esta edición, en la que compiten 170 obras de más de medio centenar de editoriales, aparecen siete artistas españoles.

Además de Aja y Delgado, la representación española incluye a Víctor Santos (mejor álbum gráfico por 'Bad Girls'), Ken Niimura (mejor cómic digital por 'Umami'), Julia Madrigal (mejor publicación humorística por 'Giant Days'), Javi Rey (mejor adaptación de otro medio por 'Out in the Open', su traslación al cómic de la novela 'Intemperie', de Jesús Carrasco) y Gabriel Hernández Walta (mejor reimpresión de álbum gráfico por 'The Vision').