J. Moreno Domingo, 30 de marzo 2025, 00:10 Comenta Compartir

El aventurero y creador de contenidos Gotzon Mantuliz (Getxo, Vizcaya, 36 años) se convirtió en el flamante vencedor de la quinta edición de 'El desafío', el concurso de Antena 3 que pone a los famosos en situaciones límite. Y lo hizo tras marcarse una coreografía acrobática. La final del programa, que produce 7y Acción, la compañía de Pablo Motos, fue seguida por un 17,5% de cuota de pantalla y más de 1,6 millones de espectadores, su mejor marca de la temporada.

–¿Costó guardar el secreto?

–Un poco al principio, sobre todo cuando es muy reciente y tienes ahí toda la emoción y lo has sufrido tanto que sí que cuesta un poco no decirlo, pero bueno, te acostumbras y ya te pones a seguir la emisión semanal en Antena 3 para ver la emoción que se vive episodio a episodio. Lo veía generalmente con mi familia, además de ir comentándolo con amigos.

–¿Qué pensó al ganar?

–Mucha satisfacción. Al final, 'El desafío' es una aventura increíble, pero también requiere mucho esfuerzo. Es un broche de oro para acabar después de tantas semanas de esfuerzo, así que mucha alegría la verdad.

–¿Cuál era su objetivo al participar en 'El desafío'?

–Soy muy competitivo y bastante perfeccionista, entonces sí que me lo tomé como un reto personal. Asumía que si me embarcaba en esta aventura, quería hacerlo lo mejor posible. He ido entrenando semana a semana todo lo que podía, haciéndolo lo mejor posible. Ha sido más una prueba con uno mismo que con el resto de los compañeros.

–¿Cómo eran sus entrenamientos para las pruebas?

–Cada semana era un mundo completamente diferente. Había semanas que la prueba quizás era menos física, con lo que te permitía entrenar más tiempo, y otras que eran muy físicas, y no podías dedicarle más de una o dos horas al día porque acababas destrozado, como las de los aéreos que son muy exigentes. Otras como la de resolver el cubo de Rubik, pues muchas veces estaba en mi casa sentado haciendo el cubo prácticamente todo el día.

–¿También se preparaba mentalmente para los retos?

–Una parte importante era intentar dejar los nervios a un lado, que es difícil porque el plató impone mucho. Es muy grande, hay mucha gente de público y demás. Y luego, claro, tienes una oportunidad para hacer el desafío. Entonces sí que entran en juego los nervios del directo. Es importante intentar gestionarlos de la mejor manera posible, pero era imposible no estar nervioso. Le tenía que dedicar un tiempo a la relajación y a estar concentrado para disfrutar de la prueba.

–También ganó 'El Conquistador' en ETB. ¿Qué diferencias ha visto con 'El desafío?

–Son diferentes. Las dos muy difíciles físicamente. 'El Conquistador' es más exigente porque te tiras prácticamente dos meses sin comer, durmiendo en la montaña a la intemperie, mucho frío, mucho desgaste físico y psicológicamente es muy duro. Pero es verdad que te metes en una aventura y estás como en un mundo paralelo. En 'El desafío' estás más nervioso porque estás en un plató de televisión, con cámaras y público, por lo que tienes mucha presión para hacerlo bien.

«me pasé de frenada»

–De todas las pruebas de 'El desafío', ¿cuál le ha parecido más difícil?

–Pues depende. Físicamente yo creo que la más complicada fue la primera prueba de los 'straps', que era la modalidad de circo de aéreos, que físicamente fue muy dura. Y la prueba final sobre todo, que también quise hacer como algo espectacular para la final y me pasé entrenando, metí demasiadas horas y a niveles muy altos. Luego me pasó factura. Media hora antes de la final no podía mover los brazos, tenía mareos. Me pasé de frenada completamente.

–¿Ha pasado miedo en alguna de ellas?

–La verdad que no. Cuando estoy compitiendo, estoy a lo que estoy y no he pasado miedo. Nervios sí, pero miedo no.

–¿A qué compañero veía como su rival más duro para la final?

–Creo que a Victoria de Marichalar. Es a la persona que más pegada tenía en los últimos programas. Si le sacaba más, en el siguiente desafío me recortaba puntos, y he notado que me pisaba los talones.

–¿Cómo es la sobrina del Rey detrás de las cámaras?

–La verdad es que es supercercana, muy cariñosa y divertida. Ha sido un lujo tanto con ella como con el resto de compañeros poder compartir semana tras semana estos retos.

Temas

Antena 3