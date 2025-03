Unzué deja de comentar partidos en DAZN por el avance de la ELA

Javier Varela Madrid Lunes, 10 de marzo 2025, 10:28 Comenta Compartir

Juan Carlos Unzué no volverá a comentar partidos en DAZN. La plataforma anunció este domingo por la noche, en 'El Post', que el exportero que padece ELA desde hace algunos años no seguirá participando en las retransmisiones de los partidos ligueros. La encargada de anunciarlo fue la presentadora Sandra Díaz Arcas, que visiblemente emocionada, confesó que el anuncio estaba previsto después e que finalizara el partido entre el Barcelona y Osasuna en Montjuic el pasado sábado, pero que el fallecimiento del doctor azulgrana, Carles Miñarro, hizo que se tuvieran que cambiar los planes.

«Alguien a quien nosotros tenemos muchísimo cariño en DAZN, que nos ha acompañado durante estas tres temporadas en esta aventura tiene algo que deciros a todos vosotros», presentó Sandra Díaz antes de dar paso a un vídeo en el que se puede observar a Juan Carlos Unzué junto a Miguel Ángel Román manteniendo una charla. El periodista le comenta: «Hemos venido a tu casa entre otras cosas para que tú te encargues de anunciarnos algo».

En eso momento, Juan Carlos Unzué anuncia que: «Vosotros me habéis dado la posibilidad de mirar o de ver los partidos con esa mirada de entrenador. Quiero anunciaros que debido a esa limitación respiratoria, necesito hacer más esfuerzo para hablar. Entonces creo que ha llegado el momento para dejar de comentar partidos de DAZN, muy a mi pesar».

Cuánto hemos disfrutado y aprendido contigo, Juan Carlos 🙌



La charla de @Miguel_An_Roman con Unzué en la que cierra su etapa como comentarista de DAZN, este martes ❤️ pic.twitter.com/PlobIO1bJp — DAZN España (@DAZN_ES) March 9, 2025

El exportero y exentrenador dará más detalles de su decisión en una charla completa que mantendrá con el periodista Miguel Ángel Román y que se emitirá este martes en la plataforma. Esa será su última aparición en DAZN tres años después de que comenzara como comentarista habitual en los partidos del Fútbol Club Barcelona.

Anunció que tenía ELA en 2020

El 18 de junio de 2020, Juan Carlos Unzué anunció en una rueda de prensa que padecía ELA tras ejercer solo unos meses como técnico del Girona. «No fue un gran impacto porque yo ya sentía desde hacía año y medio que algo no funcionaba en mi cuerpo y, como consecuencia de ello, estaba visitando a los neurólogos. No tenía buena pinta, era algo neurodegenerativo, pero no sabía lo que era. Saber por fin qué era lo que tenía yo diría que incluso fue un alivio», anunció aquel día.

Desde ese día, el exportero y exentrenador ha luchado contra la enfermedad y ha querido utilizar el altavoz de las retrasmisiones para dar visibilidad a su enfermedad e incluso llegando a hablar en el Congreso de los Diputados.