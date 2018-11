Mota vuelve a TVE por Nochevieja José Mota. / Reuters La cadena ya prepara sus especiales navideños con la apuesta segura del humorista manchego. Roberto Leal y Elena S. Sánchez conducirán '¡Feliz 2019!' JULIÁN ALÍA Lunes, 5 noviembre 2018, 23:37

Como no podía ser de otra manera, la Nochevieja de TVE contará con un particular repaso del año a cargo de José Mota. El humorista manchego regresa a la parrilla del último día del año de La 1 por décima vez en solitario, y 19 si se suman las ediciones que realizó acompañado por Juan Muñoz, la otra mitad de Cruz y Raya. Comenzó en 2007, y tuvo un paréntesis de dos años, curiosamente los peores en cuota de pantalla (2012, del que se encargó Josema Yuste, y 2013, realizado por Los Morancos).

De esta manera, Mota (Montiel, 53 años) vuelve una vez más a encargarse de un especial que ha quedado demostrado que funciona bien en la cadena y que sufrió cuando puso rumbo a Telecinco, donde solo se emitió una temporada de 'La noche de José Mota', y que acabó con su vuelta a TVE tras un nuevo éxito de sus 'sketches'.

Mientras, Roberto Leal, asentadísimo en un formato exigente como 'Operación Triunfo' (lo que le valió para hacerse con el Premio Iris a mejor presentador de televisión), sigue sumando enteros como conductor de espacios en el 'prime time'. El viernes se despidió con lágrimas en los ojos de 'España Directo', en el que llevaba cuatro años al frente y otros cinco como reportero, con un parón de otros cuatro entre medias, cuando estuvo en Antena 3. Y este lunes se dio a conocer que iba a presentar '¡Feliz 2019!', la gala de Año Nuevo que La 1 ofrece después de las campanadas. Unas campanadas que también tendrán como protagonista a Leal, que despedirá 2018 en TVE desde la Puerta del Sol junto a Anne Igartiburu. Acompañará al presentador sevillano en '¡Feliz 2019!' Elena S. Sánchez, que conduce 'Días de cine' e 'Historia de nuestro cine' (ambos en La 2). Así, Leal, que este jueves acude a 'Lo siguiente' (La 1, 22.05 horas), le da el relevo a su compañera y amiga Eva González, que venía siendo el rostro habitual del Año Nuevo. Y puede que no sea el único relevo que le dé.

La marcha de Eva González a Antena 3, donde presentará las tres ediciones de 'La Voz', y el adiós del sevillano a 'España Directo' avivan su posible elección como maestro de ceremonias de 'MasterChef'. «Es algo que no me había planteado», dijo Eva González la noche que se hizo oficial su cambio de cadena, y añadió: «Es una labor que pueden hacer los jueces y que quedó demostrado (cuando estuvo embarazada), pero me encantaría que fuese él».

Gala 'Inocente, inocente'

La programación navideña de la pública se completará con 'Telepasión', que este año también tendrá a Elena S. Sánchez como hilo conductor, la gala 'Inocente, inocente', con Anne Igartiburu, que también repite; el exjugador de baloncesto Juanma López Iturriaga; el presentador de 'Aquí la Tierra', Jacob Petrus; y Marta Solano, del 'Telediario' matinal de fin de semana del Canal 24 horas. Estos dos últimos serán los encargados de llevar la cabalgata de Reyes a las pantallas de todos los hogares.

TVE ofrecerá también la tradicional retransmisión del sorteo de la lotería de Navidad el 22 de diciembre, e incluirá en su parrilla navideña un 'Especial mujeres', que contará con una decena de artistas españolas.